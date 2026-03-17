Morte de pamonheiro em Goiânia: terceiro investigado é preso e crime brutal avança para desfecho

Segundo a PC, as investigações comprovaram a participaram direta do homem na morte de Nilson Evangelista Gonçalves

Ícaro Gonçalves - 17 de março de 2026

Suspeito teria participado do assassinato de Nilson Evangelista (Imagens: Reprodução/PC)

O caso do assassinato do funcionário de uma pamonharia de Goiânia pode, enfim, estar chegando ao fim. Isso porque a Polícia Civil (PC) prendeu nessa terça-feira (17) o terceiro dos três investigados pelo crime brutal que ocorreu em fevereiro.

A identidade do preso não foi relevada. Segundo a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), as investigações comprovaram a participaram direta do homem na morte de Nilson Evangelista Gonçalves, de 54 anos, no dia 07 de fevereiro.

Como noticiado anteriormente pelo Portal 6, um jovem de 23 anos, chamado Gabriel Jacinto, já havia admitiu a autoria do crime, ocasião em que mencionou a participação de outros dois homens no assassinato. Ele está preso desde que confessou o crime.

Segundo o suposto autor, em entrevista ao Portal Uai Notícias, o homicídio seria motivado por vingança, visto que o pamonheiro teria abusado sexualmente de um irmão do suspeito.

O homicídio ocorreu próximo ao Residencial Itaipú, na saída para Aragoiânia.

Naquele dia, Gabriel e os dois conhecidos teriam abordado Nilson no portão de casa. Depois o mataram e moveram o corpo para uma zona de mata, para então atear fogo.

Além de Gabriel, o segundo investigado também se encontra sob custodia da DIH.

Com a prisão do terceiro envolvido, os presos agora esperam o desfecho da investigação por parte da PC, que deve encaminhar o inquérito ao Ministério Público (MP), ação ainda sem data divulgada.

Eles devem responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

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