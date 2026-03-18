A planta que regula o açúcar no sangue e melhora a memória no dia a dia

Planta milenar ganha destaque por possíveis efeitos na memória, circulação e controle do açúcar no sangue

Gabriel Dias - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem sempre as soluções mais buscadas para a saúde estão em medicamentos complexos. Em muitos casos, a resposta pode estar em algo simples — e até esquecido — dentro da natureza.

Cada vez mais presente na rotina de quem busca alternativas naturais, a sálvia tem chamado a atenção por seus possíveis efeitos no organismo.

Tradicionalmente usada em infusões, a planta é conhecida por reunir propriedades que podem contribuir para diferentes aspectos da saúde.

Estudos apontam que a sálvia possui ação antioxidante e anti-inflamatória, além de ajudar no combate a micro-organismos. Essas características fazem com que ela seja utilizada há anos como complemento em tratamentos diversos.

Entre os efeitos mais comentados está a capacidade de auxiliar na circulação sanguínea. Isso acontece porque a planta pode favorecer a dilatação dos vasos, o que melhora o fluxo de oxigênio no corpo e pode contribuir para a prevenção de problemas cardiovasculares.

Outro ponto que tem despertado interesse é a possível atuação da sálvia no controle do açúcar no sangue, o que a torna uma aliada potencial para pessoas com diabetes. Especialistas também destacam seu impacto positivo no desempenho mental.

Pesquisas internacionais indicam que compostos presentes na planta podem influenciar a memória, a concentração e até o declínio cognitivo.

Em alguns estudos, foram observados efeitos promissores, inclusive em pacientes com Alzheimer, embora ainda sejam necessários mais testes para comprovar esses resultados.

Além disso, o consumo da erva pode favorecer maior clareza mental e ajudar em tarefas que exigem esforço intelectual.

Apesar dos benefícios, é importante lembrar que a sálvia não substitui tratamentos médicos e deve ser consumida com orientação adequada.

Para quem deseja incluir a planta na rotina, uma das formas mais comuns é o chá. O preparo é simples: basta ferver cerca de 250 ml de água, adicionar folhas secas de sálvia, deixar em infusão por alguns minutos, coar e consumir.

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