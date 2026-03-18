Daniel Vilela lidera em todos os cenários para governador de Goiás; confira a pesquisa Real Time Big Data
Levantamento aponta vantagem consistente do vice-governador sobre Marconi Perillo e Wilder Moraes
A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (18) pelo instituto Real Time Big Data mostra o vice-governador Daniel Vilela (MDB) na liderança em todos os cenários estimulados para o Governo de Goiás em 2026.
No primeiro cenário, ele aparece com 34% das intenções de voto, à frente de Marconi Perillo (PSDB), que soma 24%. Adriana Accorsi (PT) e Wilder Moraes (PL) surgem empatados, com 12% cada.
Cenário 1
Daniel Vilela (MDB): 34%
Marconi Perillo (PSDB): 24%
Adriana Accorsi (PT): 12%
Wilder Moraes (PL): 12%
Telêmaco Brandão (Novo): 1%
Branco/Nulo: 10%
Não sabe/Não respondeu: 7%
No segundo cenário testado, Vilela amplia a vantagem e chega a 36%, enquanto Marconi registra 26%. Wilder Moraes aparece com 13% e Luis Cesar Bueno (PT) tem 4%.
Cenário 2
Daniel Vilela (MDB): 36%
Marconi Perillo (PSDB): 26%
Wilder Moraes (PL): 13%
Luis Cesar Bueno (PT): 4%
Telêmaco Brandão (Novo): 1%
Branco/Nulo: 10%
Não sabe/Não respondeu: 10%
A mesma configuração se repete no terceiro cenário. Daniel Vilela mantém 36%, seguido novamente por Marconi, com 26%. Wilder Moraes soma 13%, e José Eliton aparece com 5%.
Cenário 3
Daniel Vilela (MDB): 36%
Marconi Perillo (PSDB): 26%
Wilder Moraes (PL): 13%
José Eliton (sem partido): 5%
Valério Luiz Filho (PT): 1%
Telêmaco Brandão (Novo): 1%
Branco/Nulo: 10%
Não sabe/Não respondeu: 8%
A pesquisa ouviu 1.500 entrevistados entre os dias 16 e 17 de março de 2026. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto, tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o GO-07569/2026.
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