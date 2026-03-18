Daniel Vilela lidera em todos os cenários para governador de Goiás; confira a pesquisa Real Time Big Data

Levantamento aponta vantagem consistente do vice-governador sobre Marconi Perillo e Wilder Moraes

Lara Duarte - 18 de março de 2026

Daniel Vilela, vice-governador de Goiás. (Foto: Reprodução)

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (18) pelo instituto Real Time Big Data mostra o vice-governador Daniel Vilela (MDB) na liderança em todos os cenários estimulados para o Governo de Goiás em 2026.

No primeiro cenário, ele aparece com 34% das intenções de voto, à frente de Marconi Perillo (PSDB), que soma 24%. Adriana Accorsi (PT) e Wilder Moraes (PL) surgem empatados, com 12% cada.

Cenário 1

Daniel Vilela (MDB): 34%

Marconi Perillo (PSDB): 24%

Adriana Accorsi (PT): 12%

Wilder Moraes (PL): 12%

Telêmaco Brandão (Novo): 1%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 7%

No segundo cenário testado, Vilela amplia a vantagem e chega a 36%, enquanto Marconi registra 26%. Wilder Moraes aparece com 13% e Luis Cesar Bueno (PT) tem 4%.

Cenário 2

Daniel Vilela (MDB): 36%

Marconi Perillo (PSDB): 26%

Wilder Moraes (PL): 13%

Luis Cesar Bueno (PT): 4%

Telêmaco Brandão (Novo): 1%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 10%

A mesma configuração se repete no terceiro cenário. Daniel Vilela mantém 36%, seguido novamente por Marconi, com 26%. Wilder Moraes soma 13%, e José Eliton aparece com 5%.

Cenário 3

Daniel Vilela (MDB): 36%

Marconi Perillo (PSDB): 26%

Wilder Moraes (PL): 13%

José Eliton (sem partido): 5%

Valério Luiz Filho (PT): 1%

Telêmaco Brandão (Novo): 1%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 8%

A pesquisa ouviu 1.500 entrevistados entre os dias 16 e 17 de março de 2026. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto, tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o GO-07569/2026.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!