O que quem não tem ar-condicionado pode fazer para não sentir calor na hora de dormir (melhora 100%)

Pequenas mudanças podem transformar completamente sua experiência noturna sem exigir grandes investimentos financeiros

Magno Oliver - 18 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Com o aumento das ondas de calor registradas nos últimos anos, dormir bem se tornou um desafio para milhões de brasileiros hoje em dia. Dados de institutos meteorológicos e órgãos de saúde indicam que temperaturas elevadas durante a noite impactam diretamente a qualidade do sono, afetando concentração, humor e produtividade.

Sem acesso a sistemas de climatização, muitas pessoas recorrem a soluções improvisadas e nem sempre eficazes. No entanto, algumas medidas simples, quando aplicadas corretamente, podem reduzir significativamente a sensação de calor.

O que quem não tem ar-condicionado pode fazer para não sentir calor na hora de dormir (melhora 100%)

1. Ajustar a ventilação cruzada no ambiente

A circulação de ar é um dos fatores mais importantes para reduzir o calor. Abrir janelas opostas ou portas cria um fluxo contínuo, conhecido como ventilação cruzada.

Esse movimento natural dissipa o ar quente acumulado no ambiente. Essa técnica pode diminuir a sensação térmica de forma significativa, principalmente durante a madrugada.

2. Utilizar tecidos leves e respiráveis na roupa de cama

Materiais como algodão facilitam a evaporação do suor e evitam o acúmulo de calor no corpo. Tecidos sintéticos, por outro lado, tendem a reter temperatura.

A escolha correta da roupa de cama influencia diretamente o conforto térmico. Esse cuidado simples pode evitar despertares frequentes durante a noite.

3. Reduzir fontes de calor dentro do quarto

Equipamentos eletrônicos, lâmpadas e até carregadores geram calor. Em ambientes pequenos, esse efeito se torna mais perceptível.

Desligar aparelhos desnecessários antes de dormir ajuda a manter o ambiente mais fresco. Especialistas recomendam também optar por iluminação mais fria e econômica.

4. Resfriar pontos estratégicos do corpo

Aplicar compressas frias em regiões como nuca, pulsos e pés pode ajudar a regular a temperatura corporal.

Esse método atua diretamente na sensação térmica do organismo. Ao reduzir o calor corporal, o corpo entra mais rapidamente em estado de relaxamento, facilitando o sono.

5. Manter hidratação adequada ao longo do dia

A ingestão de líquidos é essencial para o controle térmico do corpo. A desidratação aumenta a sensação de calor e dificulta o descanso.

Especialistas reforçam que a hidratação deve ocorrer ao longo do dia, não apenas à noite. Isso contribui para um equilíbrio térmico mais eficiente durante o sono.

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