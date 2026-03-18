Sorteio de iPhone 18 Pro Max movimenta clientes de loja em Anápolis

LivreCell aposta em campanha especial envolvendo o aguardado smartphone da Apple

Damara Dantas - 18 de março de 2026

LivreCell. (Foto: Divulgação)

Mesmo antes de ser lançado oficialmente, o iPhone 18 Pro Max já começa a chamar atenção, em Anápolis uma loja decidiu sair na frente com uma campanha que promete movimentar o mercado local.

A LivreCell anunciou que vai sortear um iPhone 18 Pro Max entre os clientes que comprarem um celular na loja ao longo de 2026. A ação é válida para qualquer aparelho adquirido nas unidades participantes da empresa na cidade.

Com a iniciativa, a loja afirma ser a primeira do mundo a promover um sorteio do modelo antes mesmo do lançamento oficial do aparelho pela Apple, algo que já tem despertado curiosidade entre os consumidores.

Segundo a empresa, todos os clientes que comprarem um celular durante o ano já estarão automaticamente concorrendo ao prêmio, sem necessidade de cadastro extra ou inscrição adicional.

Com atuação consolidada em Anápolis, a LivreCell trabalha com venda de smartphones, acessórios e assistência especializada, atendendo quem busca desde aparelhos novos até manutenção e peças para diferentes modelos.

A expectativa é que o sorteio gere grande interesse ao longo do ano, principalmente entre os fãs da marca que acompanham de perto cada novidade da linha de smartphones da Apple.

A promoção é válida para compras realizadas nas unidades da LivreCell localizadas na Rua 15 de Dezembro e na Rua Engenheiro Portela, ambas no Centro de Anápolis. A loja do Camelódromo é voltada exclusivamente para venda de peças e não participa da campanha. Mais informações sobre a promoção e novidades da loja podem ser acompanhadas pelo Instagram @livrecell.