Negging: a nova tendência de elogio disfarçado de crítica usada por manipuladores para destruir sua autoconfiança

Nem todo elogio nasce da admiração; às vezes, o brilho de uma palavra gentil esconde uma estratégia silenciosa de controle e poder

Gustavo de Souza - 19 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Você já recebeu um comentário que parecia um elogio, mas deixou uma sensação ruim? Isso pode ser negging, uma forma de manipulação emocional que vem ganhando atenção em estudos de comportamento e psicologia.

O termo vem do inglês “negative compliment” (“elogio negativo”, numa tradução livre) e descreve comentários que combinam elogios com críticas sutis. Segundo o Dicionário de Cambridge, é “a prática de fazer comentários negativos ou levemente insultantes a alguém atraente para gerar interesse”.

O conceito de negging que ficou famoso na internet é desestabilizar a autoestima da vítima, levando-a a buscar aprovação do manipulador e se sentir inferior. Exemplos comuns incluem comparações com ex-parceiros, comentários ambíguos e críticas disfarçadas de piada.

Raízes históricas

Nos anos 1990, Erik von Markovik, conhecido como ‘Mystery’, popularizou o negging entre técnicas de sedução masculinas. The New York Times documentou que ele sugeria comentários sutis para diminuir a autoconfiança de mulheres e aumentar o próprio valor relativo.

O conceito também aparece em filmes como Magnolia, em que Tom Cruise interpreta Frank T.J. Mackey, coach que ensina manipulação emocional em relacionamentos.

Impactos psicológicos

Estudos da Harvard Business School mostram que comentários ambíguos diminuem motivação, autoestima e geram isolamento emocional. Psicólogos acrescentam que os efeitos podem ser revertidos com terapia, trabalhando vínculos de igualdade e reconhecimento de padrões de manipulação.

É preciso prestar atenção a comentários que misturam elogios e críticas, reforçando limites e buscando apoio emocional. Entender o negging ajuda a identificar relações tóxicas e proteger a própria saúde mental.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!