Centro de Radioterapia da Santa Casa de Anápolis será inaugurado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Atendimento na unidade deve chegar a 150 pacientes por dia e se estender a mais de 80 municípios de Goiás

Natália Sezil - 24 de abril de 2026

Alexandre Padilha, ministro da Saúde. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasília)

O Centro de Radioterapia da Santa Casa de Anápolis já tem data confirmada para a inauguração. Representantes do Ministério da Saúde estarão na cidade na próxima segunda-feira (27) para lançar o novo serviço.

A expectativa é de que o ministro da saúde, Alexandre Padilha, esteja presente no evento, que também deve contar com o secretário da pasta, Newton Pereira Júnior, e o Superintendente em Goiás, Lucas Vasconcellos.

O horário ainda não foi confirmado, mas a estimativa das autoridades gira entre 13h30 e 14h. A nova estrutura fica na Avenida A, Quadra 65-A, Lote 41, no bairro Jundiaí – fora da sede da Santa Casa.

Até então, pacientes oncológicos que precisam de sessões de radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) contam com poucas opções em Goiás. Segundo o Atlas dos Centros de Cuidado do Câncer, quatro unidades oferecem o serviço.

São elas a Unidade Oncológica de Anápolis (UOA), o Hospital Araújo Jorge – ambas ligadas à Associação de Combate ao Câncer de Goiás (ACCG) – o Hospital Evangélico Goiano e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG). A lista, entretanto, pode estar desatualizada.

O atendimento na Santa Casa de Anápolis deve chegar a 150 pacientes por dia e se estender a mais de 80 municípios de Goiás.

De acordo com o deputado federal Rubens Otoni (PT), os investimentos do Governo Federal no Centro são na casa dos R$ 13 milhões – o que ainda não deve ser o montante total destinado à construção, que também reuniu verba de outras fontes.

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