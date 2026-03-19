Pinga e frita: a técnica de chef para fritar linguiça na própria gordura

Preparo simples, feito com água e paciência, pode mudar completamente o sabor e a textura da linguiça feita em casa

Layne Brito - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Nem todo dia combina com churrasqueira acesa, mas isso não significa abrir mão de uma linguiça bem feita, suculenta e cheia de sabor. Para quem busca uma alternativa prática para o preparo no fogão, uma técnica simples tem chamado atenção por prometer resultado dourado por fora, macio por dentro e com gosto marcante, sem exigir ingredientes extras ou processos complicados.

Conhecida como “pinga e frita”, a estratégia aproveita a própria gordura da linguiça para finalizar o preparo.

Antes da etapa de fritura, ela passa por um cozimento rápido na água, o que ajuda a deixar a carne mais macia e iniciar o processo de cocção de maneira uniforme.

Depois, com a evaporação do líquido, a linguiça começa a liberar gordura naturalmente e ganha cor aos poucos, sem ressecar.

O segredo está justamente no controle desse processo.

Quando a gordura começa a se formar e a linguiça passa a grudar levemente no fundo da panela, entra em cena o detalhe que dá nome à técnica: adicionar pequenas quantidades de água quente.

Esse choque ajuda a soltar o fundo, manter a umidade e prolongar a fritura de forma gradual, intensificando o sabor e garantindo uma textura mais suculenta.

A dica é indicada para quem quer reproduzir em casa uma linguiça saborosa mesmo sem churrasqueira.

Além de prática, a técnica permite controlar melhor o ponto, deixando o preparo mais dourado ou mais macio, conforme a preferência.

Ingredientes:

Linguiças da sua preferência

Água

Um pouco de água quente para finalizar o processo, se necessário

Modo de preparo:

Coloque as linguiças em uma panela. Cubra completamente com água. Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos. Depois desse tempo, destampe e espere a água secar. Quando a água evaporar, deixe a linguiça começar a fritar na própria gordura. Ao começar a grudar no fundo, adicione um pouco de água quente. Repita esse processo até a linguiça atingir o ponto desejado. Retire e sirva ainda quente.

No fim, o método mostra que, com poucos passos, é possível transformar um preparo comum em uma opção mais saborosa para o dia a dia.

A combinação entre cozimento e fritura na própria gordura faz com que a linguiça fique dourada, úmida e com um sabor ainda mais intenso.

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