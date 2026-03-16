Não é com frango, nem linguiça: o melhor arroz para almoço ou jantar

Técnica simples usada há gerações transforma ingredientes comuns em um arroz cheio de sabor e aroma

Layne Brito - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/Churrasqueadas)

Quando se fala em arroz especial para almoço ou jantar, muita gente pensa logo em receitas carregadas de carne, como frango ou linguiça. No entanto, existe uma forma diferente de preparar o prato que aposta menos na quantidade de ingredientes e mais na técnica utilizada durante o preparo.

O resultado é um arroz saboroso, com cor bonita, aroma marcante e um toque caseiro que lembra as receitas tradicionais de família.

Esse tipo de preparo tem origem em métodos antigos muito usados em cozinhas do interior, onde o segredo não estava necessariamente nos ingredientes mais caros, mas sim na paciência e no cuidado com cada etapa da receita.

A técnica consiste em construir o sabor aos poucos, aproveitando os temperos e o fundo da panela para intensificar o resultado final.

Um dos pontos mais curiosos da receita é a chamada técnica do “pinga e frita”, um método simples que ajuda a criar um sabor mais profundo no prato.

Em vez de adicionar toda a água de uma vez, pequenas quantidades são colocadas na panela enquanto os ingredientes ainda estão sendo refogados.

A água ajuda a soltar o fundo caramelizado da panela, liberando sabores que se acumulam durante o preparo.

Com esse processo, o tempero vai se concentrando e formando uma base rica para o arroz.

Aos poucos, o líquido evapora e o sabor vai se intensificando, criando um resultado final muito mais marcante do que o preparo tradicional.

Ingredientes

2 xícaras de arroz branco de boa qualidade

3 colheres de sopa de óleo ou azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 pimentão picado

1 dose pequena de cachaça

Páprica a gosto

Açafrão a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

4 xícaras de água

Pimenta biquinho a gosto (opcional)

Carne suína ou costelinha (opcional)

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o óleo ou azeite. Caso queira usar carne suína ou costelinha, coloque na panela e deixe dourar bem. Esse processo ajuda a criar sabor no fundo da panela. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem dourados e aromáticos. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica e açafrão, misturando bem. Adicione uma pequena dose de cachaça e mexa para soltar o sabor do fundo da panela. Agora entra a técnica do pinga e frita: adicione pequenas quantidades de água aos poucos, mexendo sempre. Isso ajuda a soltar o tempero e formar uma base de sabor mais intensa. Repita esse processo algumas vezes até que o refogado esteja bem encorpado. Acrescente o pimentão e refogue rapidamente. Coloque o arroz cru na panela e misture bem para que os grãos absorvam o tempero. Adicione o dobro de água em relação à quantidade de arroz e misture. Prove e ajuste o sal se necessário. Deixe cozinhar em fogo baixo até a água secar e o arroz ficar macio. Finalize com pimenta biquinho para dar cor e um toque especial ao prato.

O resultado é um arroz soltinho, aromático e cheio de sabor, que pode ser servido sozinho ou acompanhado de carnes, legumes e saladas.

Mais do que uma receita, o preparo mostra como técnicas simples e tradicionais de cozinha podem transformar um prato comum em algo especial.

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