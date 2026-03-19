TJGO fará leilão judicial de quase 600 veículos apreendidos; confira detalhes

Edital inclui diversos carros em bom estado de conservação, além de sucatas para retirada de peças e reciclagem

Ícaro Gonçalves - 19 de março de 2026

Leilão disponibiliza diversos veículos em bom estado de conservação (Fotos: Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) vai leiloar nos próximos dias 580 veículos apreendidos em processos judiciais no estado. A oportunidade incluirá veículos em bom estado de conservação, aptos à circulação, além de sucatas para retirada de peças e reciclagem.

Serão dois leilões judiciais em dias distintos, promovidos exclusivamente na modalidade on-line no site da Caiapó Leilões. O primeiro será no dia 27 de março, e o segundo em 1º de abril.

Interessados poderão visitar as unidades disponíveis entre os dias 23 e 26 de março, nos períodos das 9h às 11h e também das 14h às 16h.

Para os pátios que ficam nos municípios de Caldas Novas, Catalão e Mozarlândia, será necessário agendamento prévio pelo telefone (62) 99957-2257.

Entre os veículos de destaque e aptos à circulação estão um Renault Sandero, uma VW Amarok, um coupé esportivo Nissan 370z e uma Hilux SW4, além de um caminhão VW Constellation 25.370.

Além da visitação presencial, também é possível conferir fotos virtualmente, no site da Caiapó.

Conforme o edital dos leilões, os valores arrecadados serão destinados conforme a natureza de cada processo judicial, podendo ir para fundos específicos ou depositados em contas judiciais.

O edital completo pode ser conferido clicando aqui.

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