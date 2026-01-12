Entre recuperáveis e sucatas, TJGO realiza leilão online com mais de 300 veículos

Interessados ainda têm tempo para se cadastrar e participar dos lances

Natália Sezil - 12 de janeiro de 2026

Leilão inclui carros recuperáveis e sucatas. (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) reúne mais de 300 veículos apreendidos em um leilão online que será realizado entre os dias 19 e 21 de janeiro.

A lista inclui recuperáveis para circulação, sucatas para reaproveitamento de peças e sucatas inservíveis destinadas à destruição e reciclagem.

Os leilões são realizados no site do Caiapó Leilões. Os veículos recuperáveis poderão ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, e incluem modelos como Fiat Uno, Chevrolet Celta, Volkswagen Gol, Honda CG e Yamaha YS250.

Já as sucatas só poderão ser compradas por pessoas jurídicas. Modelos Ford Ka, Fiat Strada, Volkswagen Voyage e Yamaha Factor YBR 125 estão na lista.

Os lotes já estão disponíveis para observação. Interessados que preferem visitar presencialmente têm até a próxima quarta-feira (14), das 09h às 11h e das 14h às 16h. É necessário agendar, pelo telefone (62) 99957-2257.

Os veículos estão distribuídos em diversos pátios. O primeiro fica em Aparecida de Goiânia, e o segundo, em Hidrolândia. Há também as delegacias de São Miguel do Araguaia, Mundo Novo de Goiás, Nova Crixás, Mozarlândia, Araguapaz, Aruanã e Britânia.

Para estar apto a dar lances, a pessoa interessada precisa se cadastrar no site até 72 horas antes do dia 19 de janeiro. Outros requisitos estão dispostos no edital do TJGO, disponível aqui.

