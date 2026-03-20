Mudança nas regras de viagem aérea para passageiros com idade acima de 60 anos

Mudanças recentes prometem transformar a experiência de um público que enfrenta desafios frequentes

Magno Oliver - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Viajar de avião pode representar um desafio significativo para parte da população idosa, especialmente diante da rotina exigente dos aeroportos e das etapas que envolvem embarque, conexões e desembarque.

Com o objetivo de tornar esse processo mais acessível, a Agência Nacional de Aviação Civil estabelece normas específicas para passageiros com 60 anos ou mais, enquadrando-os na categoria de assistência especial.

De acordo com a regulamentação, esses viajantes passam a ser considerados PNAE (Passageiros com Necessidade de Assistência Especial), o que garante uma série de facilidades ao longo da jornada.

Entre os principais direitos estão prioridade em filas, apoio no check-in, auxílio no deslocamento dentro dos terminais e acompanhamento em áreas de controle, como segurança e embarque.

O suporte também pode se estender até o momento da saída do aeroporto no destino final.

Além disso, passageiros que necessitam de cuidados adicionais como uso de cadeira de rodas, maca ou suporte com oxigênio podem solicitar atendimento específico junto às companhias aéreas.

Para isso, é fundamental informar a necessidade no momento da compra da passagem, permitindo que as empresas organizem previamente os recursos e equipes adequadas para o atendimento.

As regras se aplicam principalmente a voos realizados em território nacional ou a etapas que envolvem procedimentos no Brasil.

Especialistas reforçam que o conhecimento dessas garantias é essencial para que o passageiro possa usufruir plenamente dos direitos previstos.

Com planejamento e informação, a experiência de viagem tende a se tornar mais segura, confortável e adaptada às necessidades desse público.

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