Quanto custa usar a airfryer por 30 minutos, segundo eletricistas especializados em conta de energia

Entender números básicos pode evitar surpresas desagradáveis no fechamento da fatura mensal elétrica

Magno Oliver - 20 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/Youtube/ Canal Mallory Eletroportáteis)

O uso da airfryer se popularizou nas cozinhas brasileiras pela praticidade e pela proposta de preparar alimentos com menos óleo.

No entanto, junto com a conveniência, cresce também a preocupação com o impacto desse eletrodoméstico na conta de luz. Em meio ao aumento das tarifas de energia elétrica no país, consumidores buscam entender quanto realmente custa utilizar o aparelho no dia a dia.

De acordo com eletricistas especializados em consumo residencial, o cálculo depende principalmente da potência do equipamento, que geralmente varia entre 1.200 e 2.000 watts.

Considerando um modelo médio de 1.500 watts, o consumo em 30 minutos gira em torno de 0,75 kWh. Com base na tarifa média de energia no Brasil, que pode variar entre R$ 0,70 e R$ 1,00 por kWh, o custo por uso de meia hora fica aproximadamente entre R$ 0,50 e R$ 0,75.

Especialistas explicam que, apesar de parecer um valor baixo por utilização, o impacto se torna relevante quando o uso é frequente. Em uma rotina diária, por exemplo, o gasto mensal pode ultrapassar R$ 20 apenas com o aparelho.

Ainda assim, quando comparada a fornos elétricos tradicionais, a airfryer tende a ser mais eficiente, pois aquece mais rápido e reduz o tempo de preparo, o que ajuda a equilibrar o consumo.

No cenário atual, os técnicos recomendam atenção a hábitos simples, como evitar pré-aquecimentos longos e aproveitar melhor o tempo de preparo dos alimentos.

Essas práticas podem reduzir significativamente o consumo sem comprometer a praticidade. Assim, entender o custo real de uso permite decisões mais conscientes e ajuda a manter o equilíbrio entre conforto e economia dentro de casa.

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