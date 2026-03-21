Cobrança por vaga de estacionamento em ruas e avenidas de Goiânia pode ser proibida

Projeto tramita na Câmara Municipal e deve passar pelas comissões antes de seguir para votação em Plenário

Denilson Boaventura - 21 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

Tramita na Câmara Municipal de Goiânia um projeto de lei do vereador Luan Alves (MDB) que propõe proibir a cobrança pelo uso de vagas de estacionamento em vias públicas.

A proposta impede a implantação e a manutenção da chamada Área Azul, além de qualquer outro sistema que envolva pagamento para estacionar em ruas e avenidas.

O texto também inclui sistemas rotativos pagos operados por meios eletrônicos, aplicativos, parquímetros, cartões digitais ou qualquer outro modelo vinculado à cobrança.

Segundo o vereador, a proposta estabelece apenas uma diretriz sobre o caráter público das vias, ao defender que o uso dessas vagas não deve depender de pagamento.

Ele afirma na justificativa que o projeto não interfere na gestão do trânsito nem retira do Poder Executivo a responsabilidade de regulamentar e fiscalizar o uso das vias.

Com isso, o município continua autorizado a organizar a rotatividade das vagas, definir horários de utilização, estruturar áreas de carga e descarga e implementar políticas de mobilidade urbana.

O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e ainda deve passar por outras comissões temáticas antes de seguir para votação em Plenário.

Caso seja aprovado, o texto será encaminhado ao prefeito Sandro Mabel (UB), que poderá sancionar ou vetar a proposta.

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