A frequência com que os lençóis devem ser trocados para evitar ácaros, segundo especialistas

Um hábito simples, muitas vezes deixado de lado na correria, pode influenciar mais do que parece no conforto e na higiene do quarto

Layne Brito - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Pouca coisa transmite tanta sensação de aconchego quanto deitar em uma cama arrumada no fim do dia. Ainda assim, por trás da aparência limpa e do perfume de amaciante, existe uma dúvida que muita gente só lembra quando o assunto aparece nas redes sociais ou em conversas sobre alergias: afinal, com que frequência os lençóis precisam ser trocados para evitar o acúmulo de ácaros?

A resposta pode surpreender quem se acostumou a adiar essa tarefa por muitos dias.

Isso porque a roupa de cama acumula suor, oleosidade, células mortas e outras impurezas invisíveis a olho nu, criando um ambiente propício para a proliferação de microrganismos que podem piorar desconfortos respiratórios e reações alérgicas.

A recomendação mais comum é que os lençóis sejam lavados ao menos uma vez por semana, embora especialistas apontem que, em alguns casos, o intervalo ideal pode ser ainda menor.

Em situações de calor intenso, suor excessivo durante a noite, presença de pets na cama ou quadros de rinite, asma e alergias, a troca tende a precisar de mais atenção.

Nesses cenários, reduzir o intervalo entre as lavagens pode ajudar a diminuir a concentração de ácaros e outros agentes que se acumulam no tecido com o uso contínuo.

Além da frequência, alguns cuidados simples fazem diferença no resultado.

Lavar os lençóis corretamente, deixar o tecido secar bem e evitar longos períodos de uso sem higienização são medidas que ajudam a manter a cama mais limpa e confortável no dia a dia.

O problema é que, muitas vezes, a troca acaba sendo guiada apenas pela aparência da peça, quando a principal questão está justamente no que não se vê.

No fim das contas, mais do que uma regra rígida, a recomendação funciona como um alerta para observar a rotina da casa e as necessidades de quem dorme ali.

Em quartos com pessoas alérgicas ou em períodos mais quentes, esperar demais para trocar os lençóis pode ser um erro silencioso.

Já manter essa tarefa em dia pode representar não só mais higiene, mas também mais bem-estar na hora de dormir.

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