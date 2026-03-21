Gripe e resfriado avançam rápido antes do período de alta, alerta Friocruz

Dados da Fiocruz mostram alta de vírus respiratórios no Brasil antes do inverno, com crescimento de internações e mortes

Folhapress - 21 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Raquel Portugal/Fiocruz)

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) – A gripe se espalha rapidamente pelo Brasil antes de início do período de maior alta do ano para a doença, que ocorre durante o outono e o inverno. O mesmo ocorre com o rinovírus, que causa resfriado. O alerta é do Infogripe, painel da Fiocruz que monitora as síndromes respiratórias pelo país em auxílio ao SUS (Sistema Único de Saúde).

O outono começou nesta sexta-feira (20), mas o alerta se baseia em dados da semana epidemiológica número dez, que comporta o período de 8 a 14 de março.

Segundo o boletim, a influenza A impulsiona o aumento de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) nos Estados do Mato Grosso e na maioria dos estados do Nordeste -exceto no Piauí-, além de Amapá, Pará e Rondônia, no Norte, e Rio de Janeiro e Espírito Santo, no Sudeste.

Até esta sexta, 20,3 mil casos de Srag foram notificados, sendo 7.523 com resultado laboratorial para algum vírus. De acordo com o Infogripe, entre os casos positivos, 41,9% correspondem ao rinovírus, 21,8%, à influenza A, e 14,7% à covid.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 865 pessoas morreram por srag até o último dia 14. Dessas, 345 tiveram confirmação para vírus respiratórios. Maior parte das mortes é por covid-19 (37%), seguido por influenza A (28%).