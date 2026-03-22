1.400 círculos gigantes no fundo do mar foram encontrados por mergulhadores no Mediterrâneo

Formações perfeitas no fundo do oceano intrigam cientistas e revelam um ecossistema raro

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Mergulhadores exploraram o fundo do Mar Mediterrâneo e encontraram um fenômeno impressionante: mais de 1.400 círculos gigantes perfeitamente desenhados na areia.

A descoberta chamou atenção não apenas pelo número, mas também pela precisão das formas.

Logo no início, os pesquisadores perceberam que não se tratava de um padrão aleatório. Pelo contrário, os círculos se espalham por uma grande área e mantêm formatos extremamente simétricos, o que intensificou o mistério.

Além disso, os cientistas identificaram essas formações próximas à ilha da Córsega, em uma região profunda do Mediterrâneo.

Cada círculo pode atingir cerca de 20 metros de diâmetro, o que reforça ainda mais o impacto visual e científico da descoberta.

O que são os círculos e como eles se formaram

Os pesquisadores investigaram a origem das estruturas e descartaram explicações simples. Em vez disso, eles identificaram um processo natural complexo.

Esses círculos se formam a partir do crescimento de algas calcárias e outros organismos marinhos. Com o tempo, esses organismos se desenvolvem de forma radial, criando bordas circulares quase perfeitas.

Além disso, as correntes marítimas influenciam diretamente esse processo. Elas distribuem sedimentos e nutrientes de maneira uniforme, o que ajuda a manter a simetria das formações.

Outro ponto importante: essas estruturas começaram a se formar há cerca de 20 mil anos, durante a última era glacial, quando o nível do mar era mais baixo.

Com o aumento do nível da água ao longo do tempo, os círculos permaneceram preservados no fundo do oceano.

Por que essa descoberta é tão importante

A descoberta vai além da curiosidade visual. Os cientistas identificam nesses círculos um ecossistema raro e altamente relevante.

Essas formações funcionam como habitat para diversas espécies marinhas, incluindo corais, peixes e crustáceos. Dessa forma, elas contribuem diretamente para a biodiversidade do Mediterrâneo.

Além disso, os pesquisadores utilizam esses círculos como registros naturais das mudanças climáticas. Como eles se formaram há milhares de anos, eles ajudam a entender como o oceano evoluiu ao longo do tempo.

No entanto, esse ambiente enfrenta riscos. A atividade humana, especialmente o tráfego de embarcações, pode danificar essas estruturas com facilidade. Por isso, especialistas defendem medidas de proteção para preservar esse patrimônio natural.

Os mergulhadores não apenas encontraram círculos no fundo do mar — eles revelaram um fenômeno que conecta biologia, geologia e clima.

Assim, ao investigar essas formações, os cientistas ampliam o conhecimento sobre os oceanos e reforçam a importância de preservar ambientes ainda pouco explorados.

Portanto, esses círculos gigantes mostram que o fundo do mar ainda guarda segredos capazes de surpreender até os pesquisadores mais experientes.

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