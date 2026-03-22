Adeus fios grisalhos: tintura caseira cobre permanentemente os brancos e garante brilho e maciez
Esse pigmento cresce como alternativa natural para cobrir cabelos grisalhos, com efeito duradouro e menos agressivo que tinturas químicas
A busca por alternativas menos agressivas para cobrir cabelos brancos tem ganhado força, impulsionando o uso de soluções naturais. Entre elas, a henna se destaca como uma tintura caseira capaz de oferecer cobertura duradoura, além de melhorar o aspecto geral dos fios.
Extraída da planta Lawsonia inermis, a henna é utilizada há séculos em diferentes culturas. De acordo com a Anvisa, produtos cosméticos vegetais podem ser seguros, desde que regularizados e usados corretamente.
Por que a henna tem efeito duradouro
Diferente de receitas com café ou canela, que oferecem efeito temporário, a henna forma uma camada ao redor da fibra capilar. Esse mecanismo garante maior fixação da cor, mantendo a cobertura mesmo após várias lavagens.
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Estudos em cosmetologia indicam que esse processo é menos agressivo que o de tinturas com amônia, preservando a estrutura do fio. O resultado é uma coloração mais uniforme e natural.
Benefícios além da coloração
Além de disfarçar os fios grisalhos, a henna contribui para o brilho e a maciez. Também ajuda a reduzir o frizz e fortalecer a fibra capilar, diminuindo a quebra.
Por não conter agentes químicos agressivos, a tintura vegetal é vista como alternativa para quem busca saúde capilar aliada à estética.
Uso e manutenção
O preparo envolve misturar o pó com água morna até formar uma pasta e deixá-la descansar antes da aplicação. Especialistas recomendam fios limpos, sem condicionador, para melhor fixação.
A durabilidade varia entre quatro e seis semanas. A reaplicação costuma ser feita apenas na raiz, acompanhando o crescimento, o que torna o processo mais prático e econômico.
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