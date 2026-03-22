Balanço do MotoGP: “Goiás mostrou ao mundo que tem capacidade para receber os maiores eventos do esporte”, afirma Daniel Vilela

Grande público e estrutura de ponta foram destacados por autoridades e organizadores

Pedro Ribeiro - 22 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

A realização da MotoGP em Goiânia, encerrada neste domingo (22), reuniu mais de 148 mil pessoas ao longo do fim de semana e marcou a retomada do estado no circuito internacional da motovelocidade.

Durante o balanço do evento, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) destacou a projeção alcançada e afirmou que Goiás demonstrou capacidade para receber grandes competições esportivas.

“Goiás mostrou ao mundo que tem capacidade para receber os maiores eventos do esporte”, afirmou.

A etapa foi disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna e contou com grande presença de público, sendo que a maior parte dos ingressos foi adquirida por visitantes de fora do estado.

Na pista, a corrida principal terminou com vitória de Marco Bezzecchi, seguido por Jorge Martín e Fabio Di Giannantonio. O brasileiro Diogo Moreira terminou na 13ª colocação.

Além do desempenho esportivo, o evento também impactou diretamente a economia da capital.

Segundo o vice-governador, um levantamento deve ser realizado para mensurar os efeitos gerados nos setores de turismo, hotelaria e serviços.

Daniel Vilela também destacou que a estrutura montada em curto prazo foi reconhecida pela organização internacional e afirmou que a meta agora é atrair novas competições.

“Vamos corrigir o que for necessário e buscar outros grandes eventos internacionais para o nosso autódromo”, disse.

A avaliação positiva também foi compartilhada por organizadores e entidades do esporte.

Responsável pela etapa no Brasil, o CEO da Brasil Motorsport, Alan Adler, classificou a realização como um marco e apontou que o evento deixa um legado importante para o país e para Goiás.

Já o presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, destacou a qualidade da estrutura do autódromo e avaliou que, apesar de ser a primeira edição após a reforma, a tendência é de evolução nas próximas etapas, com possibilidade de alcançar um nível ainda mais elevado de organização.

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