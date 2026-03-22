Viabilizada por Rubens Otoni, reforma do Museu de Anápolis chega ao fim e reabertura será em abril

Espaço revitalizado oferecerá nova experiência para visitantes, especialmente crianças e adolescentes

Matheus Araujo - 22 de março de 2026

(Foto: Arquivo/Portal 6)

Após 11 anos de espera, a antiga Casa de Zeca Batista, um dos patrimônios históricos mais importantes de Anápolis, finalmente concluirá seu processo de restauração.

O Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho, localizado na Rua Coronel Batista, no Setor Central, tem reabertura prevista para abril, conforme apurado pelo Portal 6.

A conclusão das obras foi viabilizada através da articulação do deputado federal Rubens Otoni (PT), que garantiu a destinação de recursos do Governo Federal para o projeto.

A reforma, iniciada em 2015, representa o resgate da dignidade de um espaço que por anos sofreu com a degradação e o abandono, quando apresentava rachaduras avançadas, reboco soltando e estrutura comprometida.

No sábado (21), o deputado publicou uma prévia de como está ficando a reforma no YouTube, mostrando o andamento dos trabalhos.

O museu agora oferece uma experiência completamente renovada aos seus visitantes.

Segundo o historiador Jairo Leite, as intervenções implementadas incluem restauração estrutural completa, modernização dos espaços expositivos, melhor conservação do acervo histórico, acessibilidade para todos os públicos e criação de novas salas de pesquisa e documentação.

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