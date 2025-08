Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho ganhará reforma após 17 anos

Ambiente receberá melhorias na experiência dos visitantes e conservação do acervo

Gabriella Pinheiro - 04 de agosto de 2025

Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho, em Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Após 17 anos sem receber nenhuma reforma, o Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho, localizado na Rua Coronel Batista, no Setor Central, passará por uma restauração a partir da próxima semana.

As últimas obras no local aconteceram entre 2007 e foram finalizadas em 2008. De acordo com a Prefeitura de Anápolis, a ação visa melhorar a experiência dos visitantes e garantir a conservação do acervo.

Em conversa com o Portal 6, o ex-coordenador do Museu Histórico e presidente-fundador do Instituto Jan Magalinski, Jairo Alves Leite, promete que, com a nova reforma, o ambiente será melhorado e que deixará um legado para a cidade de Anápolis.

“No final nós vamos organizar a hipografia, vamos fazer documentos, uma nova exposição onde o visitante vai ter uma facilidade melhor para poder entrar e contemplar o contexto histórico da cidade, organizar melhor a exposição”, destacou.

Ainda assim, a visitação estará disponível até a próxima sexta-feira (08), das 08h às 17h. Durante esse período, os historiadores estarão no espaço para auxiliar na apreciação do acervo, que reúne imagens, objetos e documentos que retratam a trajetória da cidade.

Após o dia 8 de agosto, o museu será fechado temporariamente para reformas estruturais e modernização dos espaços expositivos.

Segundo a Secretaria, a previsão é de que as atividades sejam retomadas até o final do ano, com novidades e uma nova experiência para o público.

