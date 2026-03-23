Mudança: motoristas com CNH categoria B poderão dirigir veículos mais pesados

Proposta reacende debate sobre os limites da habilitação mais comum do país e pode impactar quem pensa em dirigir modelos maiores

Layne Brito - 23 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Uma possível mudança nas regras de trânsito voltou a chamar atenção de motoristas em todo o país e levantou dúvidas sobre o alcance da CNH mais comum entre os brasileiros.

A discussão gira em torno da categoria B, usada por milhões de condutores, e da chance de ela passar a abranger veículos mais pesados do que os atualmente permitidos.

O assunto ganhou força porque mexe com uma regra conhecida há anos, mas que passou a ser questionada diante das transformações no mercado automotivo.

Com modelos cada vez mais robustos e novas tecnologias alterando o peso dos veículos, a proposta surge como uma tentativa de adaptar a legislação a uma realidade que já começou a mudar nas ruas.

A mudança discutida prevê ampliar o limite de peso para veículos conduzidos por motoristas com CNH categoria B.

Hoje, essa habilitação é associada aos automóveis de passeio e utilitários leves, mas a proposta abre caminho para incluir modelos mais pesados dentro dessa mesma autorização.

A justificativa para esse movimento está principalmente no avanço de veículos com estruturas diferentes das tradicionais, o que acaba elevando o peso total sem necessariamente transformar o modelo em um veículo de uso mais complexo para dirigir.

Alteração pode atingir novos tipos de veículos

Na prática, a discussão interessa especialmente a quem acompanha a evolução do setor automotivo e percebe que alguns modelos mais modernos já fogem do padrão antigo de peso.

Isso faz com que a legislação atual seja vista por muitos como defasada diante das mudanças da indústria.

Caso a alteração avance, motoristas da categoria B poderão ter acesso a uma faixa mais ampla de veículos sem precisar migrar para outra habilitação apenas por causa do peso do automóvel.

Apesar da repercussão, a possível mudança ainda é tratada como uma proposta em debate, e não como uma regra automaticamente válida para todos os condutores.

Por isso, a recomendação é acompanhar com atenção os próximos passos antes de considerar qualquer interpretação definitiva.

O tema, no entanto, já acende um sinal importante: as normas de trânsito podem passar por atualização para acompanhar uma frota cada vez mais diversa e tecnológica, o que pode mudar a rotina de muitos brasileiros.

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