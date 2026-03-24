Com mais de 60 anos de tradição, Fujioka reforça protagonismo em Goiás sendo referência em tecnologia

Empresa consolidada no varejo e na distribuição aposta em variedade, parcerias com grandes marcas e condições especiais para fortalecer presença regional

Isabella Valverde - 24 de março de 2026

Loja do Fujioka no Flamboyant Shopping, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Google Maps/Marcelo Carvalho)

Com mais de seis décadas de atuação, o Fujioka se consolidou como uma das principais referências em tecnologia, construindo uma trajetória marcada pela inovação, variedade de produtos e proximidade com o consumidor.

Presente com lojas físicas em Goiás e no Distrito Federal (DF), a marca também fortaleceu sua atuação no ambiente digital, com vendas para todo o Brasil por meio do e-commerce.

A história da empresa começou no ramo da fotografia, mas, ao longo dos anos, o Fujioka acompanhou a evolução do mercado e expandiu sua atuação para diferentes segmentos da tecnologia. Hoje, oferece um amplo mix de produtos que inclui informática, telefonia, caixas de som, televisores, eletrodomésticos, itens de beleza e muito mais.

Outro diferencial do Fujioka é a atuação em duas frentes: varejo e distribuição.

No varejo, os clientes encontram condições facilitadas, com produtos à pronta entrega, descontos especiais e possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros nas lojas físicas. Já pelo site, é possível parcelar em até dez vezes sem juros, além de contar com frete grátis em compras a partir de R$ 500.

Já o Fujioka Distribuidor se destaca por oferecer preços mais competitivos para clientes com CNPJ, com condições de atacado válidas já na primeira peça. A proposta atende especialmente revendedores que precisam manter o estoque atualizado com produtos de alta qualidade e grande giro no mercado.

O Fujioka também mantém parcerias com algumas das principais marcas do setor, como Samsung, LG, Lenovo, Acer, Intel, Logitech, HP, Epson, JBL e TCL, garantindo produtos originais e de alto padrão aos consumidores.

Outro atrativo é a possibilidade de adquirir itens com preços reduzidos por meio do Outlet, com descontos que podem chegar a até 70%, tanto nas lojas físicas quanto nos canais online.

Para celebrar o Mês do Consumidor, o Fujioka preparou uma campanha especial com ofertas exclusivas nas lojas físicas. Até o dia 31 de março, os clientes podem aproveitar condições diferenciadas, incluindo descontos que cabem no bolso.

Com estoque completo, variedade de marcas reconhecidas e facilidades de pagamento, o Fujioka segue fortalecendo sua presença em Goiás e levando sempre o melhor em qualidade para os clientes.

Em Anápolis, a loja varejista está localizada na Rua Engenheiro Portela, no Centro. Além disso, a cidade também conta com a unidade distribuidora na Avenida Brasil, próximo ao Brasil Park Shopping.

Já em Goiânia, os goianos podem conferir as unidades dos shoppings Flamboyant, Passeio das Águas e Goiânia Shopping, além das lojas na Avenida Assis Chateaubriand, Avenida Independência, Avenida Anhanguera e Setor Campinas.

Em Aparecida de Goiânia é possível encontrar o Fujioka no Buriti Shopping, assim como setor Garavelo.

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