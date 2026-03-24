Prolongar a vida: hábito finlandês pode ser um dos melhores estilos de vida para a longevidade

Uma prática simples do dia a dia pode transformar sua saúde física e mental

Daniella Bruno - 24 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Você não precisa de mudanças radicais para melhorar sua saúde. Na verdade, um hábito simples e muito comum na Finlândia pode ajudar a prolongar a vida e transformar sua rotina: o uso frequente de sauna.

Para se ter uma ideia da importância dessa prática, o país possui mais de três milhões de saunas para uma população de cerca de 5,5 milhões de habitantes — ou seja, existe aproximadamente uma sauna para cada dois finlandeses. Isso mostra como esse hábito faz parte do cotidiano.

Além disso, pesquisas indicam que o uso frequente de sauna pode reduzir o risco de morte por qualquer causa em até 40%, reforçando seu impacto direto na longevidade.

O hábito finlandês que impacta a longevidade

Na Finlândia, as pessoas não utilizam a sauna apenas para relaxar. Elas incorporam essa prática como parte essencial do cuidado com a saúde. Ao entrar na sauna, o corpo ativa a circulação, elimina toxinas e reduz tensões acumuladas.

Além disso, o calor promove relaxamento profundo, o que ajuda a diminuir os níveis de estresse e ansiedade. Como resultado, o organismo funciona melhor e se recupera com mais eficiência.

Ao mesmo tempo, esse hábito estimula o equilíbrio entre corpo e mente. Ou seja, não se trata apenas de um momento de descanso, mas de um cuidado contínuo com a saúde.

Como aplicar esse estilo de vida na sua rotina

Você não precisa viver na Finlândia para adotar esse conceito. Mesmo que não tenha acesso à sauna, você pode buscar alternativas que promovam relaxamento e bem-estar.

Por exemplo, você pode criar pausas ao longo do dia, investir em banhos quentes, praticar atividades que reduzam o estresse e aumentar o contato com a natureza. Essas ações simples já ajudam a reproduzir parte dos benefícios.

Além disso, priorizar o descanso e respeitar o ritmo do seu corpo fazem toda a diferença. Quando você desacelera, melhora sua qualidade de vida e fortalece sua saúde.

Pequenas mudanças, grandes resultados

Esse hábito mostra que viver mais não depende apenas de grandes transformações, mas de constância. Ao incorporar práticas simples, você constrói uma rotina mais equilibrada e saudável.

Portanto, ao investir em momentos de relaxamento e autocuidado, você não apenas melhora seu bem-estar, mas também aumenta suas chances de viver mais e melhor.

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