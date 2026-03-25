Com ganchos a 8.000 metros, marinheiros recuperam algo esquecido há 20 anos no fundo do mar que atravessava milhares de km

Estrutura esquecida no fundo do mar por décadas volta a chamar atenção em operação que mobilizou tecnologia extrema

Gabriel Dias - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/WikiMedia)

O que um dia foi essencial para a comunicação global ficou esquecido por mais de duas décadas no fundo do mar.

Agora, o primeiro cabo de fibra óptica submarino do mundo foi resgatado em uma operação complexa, realizada a profundidades que chegam a 8.000 metros.

A retirada marca o fim de um capítulo importante das telecomunicações e abre espaço para novas tecnologias.

Tecnologia que revolucionou conexões globais

Antes da fibra óptica, as comunicações intercontinentais dependiam de cabos de cobre, com capacidade limitada.

A introdução da fibra permitiu a transmissão de dados em forma de luz, ampliando significativamente a velocidade e o volume de informações.

O sistema, conhecido como TAT-8, atingiu sua capacidade máxima em apenas 18 meses, impulsionando a expansão de novas rotas submarinas.

Abandono e resgate após falha

Com o avanço da internet e do comércio eletrônico, o cabo se tornou obsoleto. Após uma falha severa no início dos anos 2000, o reparo deixou de ser viável economicamente.

Desde então, a estrutura permaneceu no leito oceânico até ser retirada recentemente. A operação envolve o uso de ganchos arrastados pelo fundo do mar, que puxam o cabo metro a metro até a superfície.

Materiais reaproveitados na indústria

Os componentes recuperados possuem alto valor econômico. O cobre é reutilizado na indústria, enquanto o aço é transformado em estruturas como cercas.

Já o revestimento plástico passa por reciclagem e retorna como matéria-prima para novos produtos.

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