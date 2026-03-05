Adeus, micro-ondas: novas tendências fora do país começam a substituir o aparelho com mais eficiência

Novos eletrodomésticos prometem transformar a forma como você aquece e prepara seus alimentos

Daniella Bruno - 05 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

O micro-ondas é presença comum nas cozinhas há décadas, mas novas tendências internacionais começam a apresentar alternativas mais modernas e tecnológicas.

Embora ele ainda seja sinônimo de praticidade, fabricantes investem em equipamentos multifuncionais que prometem mais eficiência e qualidade no preparo dos alimentos.

Nos últimos anos, cozinhas de países da Europa e da Ásia passaram a priorizar aparelhos que entregam mais do que apenas aquecimento rápido. Em vez de apenas esquentar, esses novos equipamentos cozinham, assam e finalizam pratos com melhor distribuição de calor.

Tecnologia que promete aquecimento mais uniforme

Fornos inteligentes e aparelhos que combinam vapor e convecção prometem aquecer alimentos de forma mais uniforme e preservar melhor a textura.

Diferentemente do micro-ondas tradicional, que pode ressecar ou aquecer de maneira irregular, esses modelos utilizam sensores e controle automático de temperatura para manter a suculência dos alimentos.

Além disso, muitos desses equipamentos oferecem conectividade com aplicativos, permitindo que o usuário programe funções pelo celular. Dessa forma, a proposta é unir tecnologia e eficiência em um único aparelho, otimizando tempo e resultados na cozinha.

Outro ponto forte é a versatilidade. Com funções que vão do descongelamento ao preparo completo de receitas, esses fornos modernos reduzem a necessidade de múltiplos eletrodomésticos. Assim, eles atendem à tendência de cozinhas mais integradas e funcionais.

Vale a pena substituir o micro-ondas?

Apesar da inovação, a substituição depende do perfil de uso e do investimento disponível. Esses aparelhos costumam ter custo mais elevado e exigem maior espaço na cozinha. Por isso, antes de optar pela troca, é importante avaliar a rotina da casa.

Para quem utiliza o micro-ondas apenas para aquecer refeições rápidas, ele ainda cumpre bem sua função. Para muitos, o micro-ondas segue sendo prático e suficiente no dia a dia.

No entanto, para quem gosta de cozinhar e busca resultados mais refinados, os novos modelos podem representar um avanço significativo.

Portanto, mais do que decretar o fim de um eletrodoméstico tradicional, o momento atual aponta para uma evolução tecnológica. O mercado amplia as opções e permite que cada consumidor escolha o que realmente faz sentido para sua rotina.

