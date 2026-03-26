Não é filé mignon nem contrafilé: a carne para bife mais macia e saborosa que muitos não conhecem no açougue
Corte menos famoso vem ganhando destaque entre açougueiros por unir maciez, sabor e ótimo custo-benefício
Quando o assunto é bife macio, muita gente pensa automaticamente em filé mignon ou contrafilé. No entanto, especialistas e açougueiros apontam que existe um corte menos conhecido que pode surpreender tanto no sabor quanto na textura: o miolo de alcatra.
Esse corte, retirado da parte central da alcatra, tem ganhado espaço justamente por oferecer uma combinação equilibrada entre maciez e suculência, sendo ideal para preparo rápido na frigideira ou na chapa.
Por que o miolo de alcatra se destaca
O miolo de alcatra possui fibras mais curtas e macias, o que facilita o preparo de bifes suculentos sem exigir técnicas complexas. Além disso, apresenta menor rigidez quando comparado a outros cortes bovinos.
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Outro ponto importante é o equilíbrio entre carne e gordura. Isso garante sabor sem deixar o bife pesado, tornando o corte versátil para diferentes receitas do dia a dia.
Além disso, por ser menos valorizado comercialmente do que o filé mignon, costuma apresentar um custo mais acessível.
Diferença em relação aos cortes mais conhecidos
Enquanto o filé mignon é extremamente macio, ele tem sabor mais suave. Já o contrafilé possui mais gordura, o que intensifica o sabor, mas pode não agradar quem prefere cortes mais equilibrados.
Nesse cenário, o miolo de alcatra aparece como uma opção intermediária. Ele entrega maciez, sabor e praticidade, sendo indicado para quem busca um bife de qualidade sem gastar tanto.
Como preparar para garantir maciez
Para obter o melhor resultado, alguns cuidados fazem diferença no preparo:
- Cortar os bifes contra as fibras
- Temperar com sal pouco antes de levar ao fogo
- Utilizar frigideira bem quente
- Evitar ficar virando a carne várias vezes
Além disso, respeitar o ponto da carne ajuda a manter os sucos naturais, garantindo mais suculência.
Tendência entre consumidores
A busca por cortes alternativos tem crescido entre consumidores que desejam economizar sem abrir mão da qualidade. Por isso, opções como o miolo de alcatra ganham destaque nas recomendações de açougueiros.
Assim, conhecer diferentes cortes pode fazer diferença no resultado final e também no custo das refeições do dia a dia.
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