Não é filé mignon nem contrafilé: a carne para bife mais macia e saborosa que muitos não conhecem no açougue

Corte menos famoso vem ganhando destaque entre açougueiros por unir maciez, sabor e ótimo custo-benefício

Gabriel Yuri Souto - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Quando o assunto é bife macio, muita gente pensa automaticamente em filé mignon ou contrafilé. No entanto, especialistas e açougueiros apontam que existe um corte menos conhecido que pode surpreender tanto no sabor quanto na textura: o miolo de alcatra.

Esse corte, retirado da parte central da alcatra, tem ganhado espaço justamente por oferecer uma combinação equilibrada entre maciez e suculência, sendo ideal para preparo rápido na frigideira ou na chapa.

Por que o miolo de alcatra se destaca

O miolo de alcatra possui fibras mais curtas e macias, o que facilita o preparo de bifes suculentos sem exigir técnicas complexas. Além disso, apresenta menor rigidez quando comparado a outros cortes bovinos.

Outro ponto importante é o equilíbrio entre carne e gordura. Isso garante sabor sem deixar o bife pesado, tornando o corte versátil para diferentes receitas do dia a dia.

Além disso, por ser menos valorizado comercialmente do que o filé mignon, costuma apresentar um custo mais acessível.

Diferença em relação aos cortes mais conhecidos

Enquanto o filé mignon é extremamente macio, ele tem sabor mais suave. Já o contrafilé possui mais gordura, o que intensifica o sabor, mas pode não agradar quem prefere cortes mais equilibrados.

Nesse cenário, o miolo de alcatra aparece como uma opção intermediária. Ele entrega maciez, sabor e praticidade, sendo indicado para quem busca um bife de qualidade sem gastar tanto.

Como preparar para garantir maciez

Para obter o melhor resultado, alguns cuidados fazem diferença no preparo:

Cortar os bifes contra as fibras

Temperar com sal pouco antes de levar ao fogo

Utilizar frigideira bem quente

Evitar ficar virando a carne várias vezes

Além disso, respeitar o ponto da carne ajuda a manter os sucos naturais, garantindo mais suculência.

Tendência entre consumidores

A busca por cortes alternativos tem crescido entre consumidores que desejam economizar sem abrir mão da qualidade. Por isso, opções como o miolo de alcatra ganham destaque nas recomendações de açougueiros.

Assim, conhecer diferentes cortes pode fazer diferença no resultado final e também no custo das refeições do dia a dia.

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