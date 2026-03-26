Presença de Lula em Anápolis atrai atenção da imprensa nacional

Veículos especializados na indústria automobilística também marcaram presença, de olho nos impactos dos investimentos anunciados

Natália Sezil -
Presença de Lula em Anápolis atrai atenção da imprensa nacional
Presidente Lula em visita a Caoa, em Anápolis. (Foto: Portal 6/Davi Galvão)

A passagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por Anápolis na manhã desta quinta-feira (26) não movimentou apenas a cidade, mas também chamou a atenção da imprensa de todo o país.

Além dos veículos locais e estaduais, equipes de cobertura nacional estiveram no município acompanhando de perto a agenda, principalmente por conta dos anúncios ligados à indústria automobilística e ao setor farmoquímico.

Veículos especializados nesses segmentos também marcaram presença, de olho nos impactos dos investimentos anunciados, tanto na produção nacional quanto no fortalecimento de cadeias estratégicas.

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Para o deputado federal Rubens Otoni (PT), que articulou a agenda, a movimentação reforça o peso de Anápolis no cenário industrial brasileiro, especialmente diante de projetos que envolvem expansão produtiva, inovação e geração de empregos.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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