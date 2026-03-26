Lula faz test drive no SUV Uni-T, nova aposta da Caoa Changan que será fabricado em Anápolis

Presidente participa de demonstração do modelo que marca o início da produção da montadora chinesa em parceria com a Caoa no município

Davi Galvão Davi Galvão -
Lula faz test drive no SUV Uni-T, nova aposta da Caoa Changan que será fabricado em Anápolis
Demonstração do veículo marcou simbolicamente o início da produção do modelo no Brasil. (Foto: Portal 6/Davi Galvão)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizou um teste drive no Uni-T durante agenda na manhã desta quinta-feira (26) na unidade da Caoa, em Anápolis.

A demonstração do veículo marcou simbolicamente o início da produção do modelo no Brasil, fruto da parceria entre a Caoa e a montadora chinesa Changan, que passa a integrar o parque industrial do município.

O Uni-T é o primeiro carro a ser fabricado dentro da nova fase da planta, que foi reinaugurada com foco na ampliação da capacidade produtiva e na modernização tecnológica.

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A iniciativa também reforça o posicionamento de Anápolis como polo estratégico da indústria automotiva no país.

A chegada da Changan ao Brasil ocorre dentro de um movimento de expansão industrial, com expectativa de geração de empregos e fortalecimento da economia regional a partir da produção local.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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