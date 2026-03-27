Em recado a Professor Alcides, Leandro Vilela critica políticos que se associam a “pedófilos e agressores”

Sem citar nomes, prefeito de Aparecida de Goiânia instigou a população a se posicionar contra o deputado federal, que recentemente teve a ficha abonada por Marconi Perillo no PSDB

Danilo Boaventura - 27 de março de 2026

Leandro Vilela (MDB) é prefeito de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, criticou duramente as alianças políticas com indivíduos investigados por venda de vagas em cursos de Medicina, pedofilia e agressão a mulheres. Durante a celebração dos 32 anos da Guarda Civil do município, o gestor questionou a índole de quem se associa a esse perfil e afirmou que a população precisa se posicionar sobre o futuro da cidade.

A declaração ocorreu logo após o deputado federal Professor Alcides deixar o PL e filiar-se ao PSDB, em um evento com a presença do ex-governador Marconi Perillo no último sábado (22).

Embora Vilela não tenha citado nomes diretamente, o discurso fez uma alusão clara ao histórico recente de Professor Alcides e de seus aliados.

O prefeito destacou que pais de família não podem conviver com pessoas desse estilo e alertou os eleitores sobre os riscos dessas associações.

Essa fala ganha peso porque, em 2024, a polícia prendeu assessores e seguranças do parlamentar sob a acusação de ameaçar um menor de idade e seus familiares, um caso que ganhou notoriedade nacional após a divulgação de um vídeo em que o jovem aparecia ao lado do então deputado do PL.

Em tempo

Além das polêmicas envolvendo sua equipe, o deputado enfrenta problemas graves na área da educação, porque o Ministério Público Federal (MPF) abriu uma investigação nesta quinta-feira (26) para apurar a qualidade do curso de Medicina do Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan), instituição administrada por ele.

O Ministério da Educação (MEC) também proibiu a Unifan de realizar um novo vestibular para o curso neste mês, pois a graduação recebeu a nota mínima na avaliação federal. Portanto, o cenário coloca o parlamentar no centro de uma crise institucional e política, enquanto seus adversários utilizam esses fatos para desgastar sua imagem pública.

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