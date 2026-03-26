Lula lembra que inaugurou a CAOA em Anápolis e mostra fábrica dos novos carros Changan

Presidente ressaltou que parceria traz tecnologia extraordinária para o município, e detalhou a linha de produção de veículos no local

Augusto Araújo - 26 de março de 2026

Lula visitou fábrica de CAOA Changan em Anápolis nesta quinta-feira (26). (Imagem: Reprodução/Instagram)

Em vídeo publicado nas redes sociais, durante visita a Anápolis, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou do momento em que a fábrica da CAOA foi inaugurada no município, há quase 20 anos.

“A CAOA é uma indústria que eu vim inaugurar ela em 2007, com nosso querido amigo Carlos Alberto [de Oliveira Andrade, falecido em 2021], mas que deixou dois filhos […] que agora estão tocando essa empresa aqui”, destacou.

Lula também ressaltou que a parceria com a Changan traz para Anápolis uma tecnologia extraordinária, e detalhou a linha de produção de veículos dentro da fábrica.

Além disso, o presidente da República ainda fez uma exaltação aos trabalhadores que cuidam da inspeção de qualidade da fábrica, afirmando: “Eles ficam todos felizes, porque eles vão perceber, quando eles verem uma mulher ou um homem dirigindo esses carros, eles vão dizer ‘fui eu que inspecionei esse carro e fui eu que fiz esse carro sair para a rua para vender’ “.

Vale destacar que, no momento, a nova aposta da empresa é o SUV Uni-T, veículo que será o primeiro fabricado na nova fase da planta industrial.

Em tempo

Lula compareceu em Anápolis nesta quinta-feira (26) para cumprir agenda voltada aos setores automobilístico e farmacêutico, dois dos principais polos industriais do município.

A primeira parada foi justamente na Caoa, onde o presidente participou da reinauguração da planta fabril e do lançamento da nova linha de produção em parceria com a montadora chinesa Changan.

Já o outro compromisso do presidente é no complexo industrial da Brainfarma, onde será implantada a produção de escopolamina, Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) utilizado no medicamento Buscopan.

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