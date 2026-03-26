Lula se reencontra com Zé Gotinha em Anápolis, é vacinado e lança campanha nacional contra a gripe

Presidente participou de agenda na Brainfarma, onde também acompanhou investimentos na produção de insumos farmacêuticos

Davi Galvão - 26 de março de 2026

Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Lula participou do ato simbólico que marca o início da campanha em todo o país. (Foto: Portal 6/Davi Galvão)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lançou a campanha nacional de vacinação contra a gripe nesta quinta-feira (26), em Anápolis, e recebeu o imunizante durante agenda no complexo da Brainfarma.

A visita à unidade também marcou o anúncio de investimentos na produção de escopolamina, Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) utilizado no medicamento Buscopan, reforçando a estratégia de ampliar a produção nacional de insumos farmacêuticos.

Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Lula participou do ato simbólico que marca o início da campanha em todo o país, voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A agenda contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil, que protagonizou o reencontro com o presidente.

Lula e Alckmin integram o público prioritário da campanha e receberam a dose durante o evento, em gesto de incentivo à população para aderir à imunização.

“Presidente que acredita na vacina”, destacou Padilha ao comentar a participação de Lula na ação.

A campanha nacional tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir casos graves de gripe, especialmente entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades.

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