Projeto de Roberto Justus pode gerar 400 empregos com construção de 5 mil casas
Projeto de até 5 mil casas em Campo Grande prevê gerar empregos, mas ainda depende de aprovação e parcerias para sair do papel
Um projeto habitacional apresentado em Campo Grande (MS) pode ampliar a oferta de moradias populares na cidade — mas ainda depende de etapas importantes para sair do papel.
O empresário Roberto Justus, por meio da SteelCorp, apresentou uma proposta para construir até 5 mil unidades habitacionais na capital sul-mato-grossense. A iniciativa foi discutida com autoridades municipais e integra um plano de expansão da empresa no setor imobiliário.
Projeto ainda depende de viabilização
Apesar da dimensão, o empreendimento ainda está em fase de articulação. A execução depende de ajustes na legislação local, parcerias com incorporadoras e definição de áreas para construção.
A previsão inicial inclui a construção de milhares de moradias, mas o número final e o cronograma podem variar conforme o andamento das negociações.
Tecnologia e modelo construtivo
O projeto prevê o uso do sistema Light Steel Frame, método baseado em estruturas de aço galvanizado. A tecnologia permite maior rapidez na construção e é utilizada em diversos países.
Segundo a proposta, o modelo também pode contribuir para reduzir custos e tornar o processo mais eficiente em comparação com os métodos tradicionais.
Impacto local e geração de empregos
A iniciativa inclui a capacitação de trabalhadores da própria cidade, com foco na formação de mão de obra local para atuar nas obras.
A estimativa inicial é de cerca de 400 empregos diretos, número que pode variar conforme o avanço do projeto. Também há planos de instalação de uma unidade produtiva na região, caso a demanda se confirme.
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