Resultado da Mega-Sena 2989: veja as dezenas sorteadas nesta quinta-feira (26)

Resultado da Mega-Sena 2989 foi divulgado pela Caixa Econômica Federal em sorteio realizado na noite desta quinta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 17 milhões

Da Redação - 26 de março de 2026

Imagem de cartela da Mega-Sena. (Foto: Reprodução)

O resultado da Mega-Sena 2989 foi divulgado na noite desta quinta-feira (26), em sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal. O concurso movimentou apostadores de todo o país, já que o prêmio estimado para quem acertasse as seis dezenas era de R$ 17 milhões.

O sorteio aconteceu a partir das 21h e pôde ser acompanhado ao vivo tanto pela RedeTV! quanto pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Como de costume, milhares de brasileiros ficaram na expectativa para conferir se estavam entre os sortudos da vez.

Resultado da Mega-Sena 2989

06 – 14 – 28 – 31 – 56 – 59

Agora, os apostadores devem conferir com atenção o bilhete para saber se acertaram seis, cinco ou quatro números, faixas que garantem premiação na loteria mais popular do país.

Como funciona a Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador pode marcar de 6 a 15 números, entre os 60 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acertar 4, 5 ou 6 dezenas, embora os maiores valores sejam reservados para quem crava todos os números sorteados.

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6. Além das casas lotéricas credenciadas, o jogo também pode ser feito pelo internet banking da Caixa ou pelo site das Loterias Online, desde que a aposta seja registrada até uma hora antes do sorteio.

Como receber o prêmio

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, a depender do valor. No entanto, quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagas no prazo mínimo de D+2, contado a partir da apresentação do bilhete premiado em uma agência do banco.

Por isso, é importante que o apostador guarde o comprovante em segurança e confira todas as regras antes de solicitar o pagamento.

Mega-Sena também repassa recursos para áreas sociais

Além da possibilidade de premiar apostadores, a Mega-Sena também contribui para o financiamento de ações públicas. Isso porque parte do valor arrecadado com as apostas é repassada ao Governo Federal, que direciona os recursos para áreas como saúde, educação, cultura, segurança e esporte.

Assim, mesmo quem não acerta as dezenas acaba contribuindo, de forma indireta, para iniciativas e melhorias que retornam à sociedade.

Em todos os anos, um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros é a Mega da Virada, concurso especial realizado no fim de dezembro e que costuma pagar cifras milionárias aos vencedores.

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