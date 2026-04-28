Conheça o trem que cruza a Argentina dos Andes ao oceano e oferece uma das viagens mais incríveis pela Patagônia

Um segredo guardado entre montanhas geladas e o sopro constante do vento sul.

Magno Oliver - 28 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A travessia ferroviária que une o Oceano Atlântico à Cordilheira dos Andes reafirma seu posto como uma das experiências mais cobiçadas do turismo sul-americano em 2026.

Operado pela empresa estatal Tren Patagónico S.A., o serviço conecta Viedma, no litoral, a San Carlos de Bariloche, atravessando mais de 800 quilômetros da província de Río Negro.

Recentemente, o governo argentino renovou a concessão da linha por mais uma década, garantindo a continuidade deste transporte vital que serve tanto ao escoamento de cargas quanto ao crescente fluxo de viajantes que buscam o conceito de slow travel para contemplar a transição entre a estepe árida e os picos nevados.

O itinerário principal ocorre semanalmente, com partidas de Viedma às sextas-feiras e retornos de Bariloche aos domingos, em uma jornada de aproximadamente 18 horas.

A bordo, os passageiros dispõem de categorias que variam da econômica Pullman aos exclusivos camarotes com leitos e Wi-Fi, além de um vagão-restaurante que serve pratos típicos da gastronomia regional.

Para os entusiastas de trajetos curtos, a excursão noturna até a Estação Perito Moreno tornou-se um fenômeno à parte, oferecendo jantares com o tradicional “asado” argentino e shows folclóricos sob o céu estrelado da Patagônia.

Atualmente, o trem funciona como um elo histórico que preserva a identidade das pequenas localidades do “Sul Profundo”, sendo frequentemente citado por órgãos como a Secretaria de Turismo de Bariloche como um pilar da sustentabilidade regional.

Com passagens disputadas meses antes do embarque, especialmente para a temporada de neve que se inicia em junho, o serviço exige planejamento antecipado através dos canais oficiais.

Esta mística sobre trilhos não apenas transporta pessoas, mas sustenta a lenda de uma Patagônia indomada que só pode ser plenamente compreendida através do ritmo cadenciado das locomotivas.

Confira um pouco mais sobre essa atração incrível:

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