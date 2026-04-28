Dinheiro liberado: brasileiros com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 podem consultar se têm até R$ 1.621 para receber da Caixa em 2026

Consulta ao benefício pode revelar valores esquecidos por muitos trabalhadores, mas pagamento segue regras específicas do abono salarial

Layne Brito - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Em meio a contas que parecem não dar trégua, qualquer valor extra pode fazer diferença no orçamento dos brasileiros. Por isso, uma consulta simples tem chamado atenção de trabalhadores que podem ter dinheiro disponível para receber em 2026.

O benefício não se trata de empréstimo, antecipação ou ajuda emergencial.

Na verdade, é um pagamento trabalhista já conhecido, mas que ainda costuma passar despercebido por muitas pessoas todos os anos.

A possibilidade vale para brasileiros com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, já que todos podem consultar a situação nos canais oficiais.

No entanto, a liberação do dinheiro não segue o número final do documento, mas sim o calendário do abono salarial.

Quem pode receber até R$ 1.621

O valor corresponde ao PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024.

O pagamento pode chegar a até R$ 1.621, dependendo da quantidade de meses trabalhados com carteira assinada durante o período considerado.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa cumprir alguns critérios.

Entre eles, estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias em 2024 e ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos no ano-base.

Além disso, os dados do trabalhador precisam ter sido informados corretamente pelo empregador nos sistemas oficiais.

Caso haja erro ou ausência de informação, o pagamento pode não aparecer na consulta.

No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal.

Já o Pasep é destinado a servidores públicos e segue outra instituição pagadora.

Como consultar se há dinheiro disponível

A consulta pode ser feita por meio da Carteira de Trabalho Digital, do portal Gov.br e dos canais de atendimento do Ministério do Trabalho.

Quem recebe pela Caixa também pode verificar informações pelo Caixa Tem, aplicativo Benefícios Sociais Caixa, Portal Cidadão e atendimento do banco.

O pagamento costuma ser feito de forma automática para quem possui conta na Caixa.

Quando o trabalhador não tem conta no banco, pode ser aberta uma poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

O calendário do abono salarial 2026 segue o mês de nascimento do trabalhador.

Por isso, mesmo quem ainda não recebeu deve acompanhar as datas de liberação e verificar se o valor já aparece disponível.

Os pagamentos ficam acessíveis até o prazo final definido para o saque.

Depois disso, quem não movimentar o dinheiro pode precisar aguardar nova orientação para solicitar o valor.

No fim, a recomendação é simples: antes de descartar a possibilidade, vale fazer a consulta.

Para muitos trabalhadores, o benefício pode representar um reforço importante no orçamento e ajudar a aliviar despesas do dia a dia.

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