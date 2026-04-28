Fazer apenas 30 minutos de almoço para sair mais cedo do trabalho é permitido? Veja o que diz a CLT

Uma mudança silenciosa no relógio pode gerar consequências jurídicas para ambas as partes

Magno Oliver - 28 de abril de 2026

Carteira de Trabalho e Previdência Social. (Foto: Agência Brasil)

A busca por maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional leva muitos trabalhadores a cogitarem a redução do intervalo de almoço para 30 minutos, visando antecipar a saída do escritório.

Embora a ideia pareça vantajosa para ambas as partes, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu artigo 71, estabelece que para jornadas superiores a seis horas, o intervalo para repouso ou alimentação deve ser de, no mínimo, uma hora.

Entretanto, desde a Reforma Trabalhista de 2017, essa rigidez ganhou novas interpretações legais que permitem ajustes sob condições específicas.

A necessidade de acordo coletivo

Atualmente, para que um funcionário faça apenas 30 minutos de almoço legalmente, não basta um simples acordo verbal com o chefe.

De acordo com o artigo 611-A da CLT, a redução do intervalo intrajornada para o mínimo de meia hora só é permitida se estiver prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria.

Sem esse respaldo sindical, o empregador que permitir a redução corre o risco de ser condenado pela Justiça do Trabalho ao pagamento do período suprimido como hora extra, acrescido de 50% de natureza indenizatória, conforme reforça o Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Riscos e atualizações em 2026

Em 2026, a fiscalização do trabalho tem endurecido o cerco contra a “flexibilidade informal”. Órgãos oficiais alertam que o intervalo é uma norma de saúde e segurança do trabalho, visando prevenir a exaustão e acidentes.

Mesmo que o empregado assine um termo de vontade própria, o documento pode ser anulado judicialmente se não houver a chancela do sindicato.

Portanto, para quem deseja sair 30 minutos mais cedo, o caminho seguro é verificar se a empresa possui um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) registrado no Sistema Mediador do Ministério do Trabalho, garantindo que a troca de tempo por descanso seja válida e segura para o currículo e para o bolso.

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