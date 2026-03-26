Transmissão ao vivo: acompanhe o discurso do presidente Lula na Caoa em Anápolis

Presidente participa de evento na montadora durante agenda oficial no município, com foco na indústria automotiva e novos investimentos

Lara Duarte - 26 de março de 2026

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa na manhã desta quinta-feira (26) de evento na unidade da Caoa, em Anápolis, onde realiza discurso durante agenda voltada ao setor industrial.

A cerimônia marca a reinauguração da planta fabril e o início da produção de novos modelos em parceria com a montadora chinesa Changan, ampliando a atuação da indústria automotiva na cidade.

Durante o evento, Lula deve destacar a importância dos investimentos para o fortalecimento da produção nacional, geração de empregos e desenvolvimento econômico da região.

A agenda faz parte de uma série de compromissos do presidente em Anápolis, que incluem ainda visita ao complexo da Brainfarma, no Distrito Agroindustrial, com foco na produção de insumos farmacêuticos.

Acompanhe abaixo a transmissão ao vivo do discurso: