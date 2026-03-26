Transmissão ao vivo: acompanhe o discurso do presidente Lula na Caoa em Anápolis
Presidente participa de evento na montadora durante agenda oficial no município, com foco na indústria automotiva e novos investimentos
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa na manhã desta quinta-feira (26) de evento na unidade da Caoa, em Anápolis, onde realiza discurso durante agenda voltada ao setor industrial.
A cerimônia marca a reinauguração da planta fabril e o início da produção de novos modelos em parceria com a montadora chinesa Changan, ampliando a atuação da indústria automotiva na cidade.
Durante o evento, Lula deve destacar a importância dos investimentos para o fortalecimento da produção nacional, geração de empregos e desenvolvimento econômico da região.
A agenda faz parte de uma série de compromissos do presidente em Anápolis, que incluem ainda visita ao complexo da Brainfarma, no Distrito Agroindustrial, com foco na produção de insumos farmacêuticos.