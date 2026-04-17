Comunicado a todos os brasileiros que informam o CPF ao ir no supermercado em 2026

Informar CPF no supermercado virou rotina, mas exige atenção redobrada com privacidade e uso de dados em 2026

Gabriel Dias - 17 de abril de 2026

(Foto: Secretaria da Economia/Goiás)

Informar o CPF no caixa do supermercado já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Em troca de descontos, cashback e participação em sorteios, consumidores têm fornecido dados pessoais com frequência cada vez maior — o que levanta dúvidas sobre segurança e controle dessas informações.

A prática, comum em redes de varejo, ganhou força nos últimos anos e se consolidou em 2026 como uma ferramenta estratégica para empresas entenderem o comportamento de consumo e oferecerem vantagens personalizadas.

CPF impulsiona programas e benefícios ao consumidor

Ao informar o CPF, o cliente passa a integrar sistemas de fidelidade que registram o histórico de compras e permitem o acesso a benefícios. Entre eles, estão descontos exclusivos, acúmulo de pontos, cashback e participação em programas fiscais estaduais, que podem devolver parte do valor gasto.

Além disso, os dados ajudam supermercados a ajustar estoques, criar campanhas direcionadas e oferecer promoções específicas para cada perfil de consumidor.

Uso de dados exige atenção e garante direitos

Apesar das vantagens, o uso do CPF envolve informações sensíveis. Com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as empresas precisam informar claramente a finalidade da coleta e garantir segurança no tratamento das informações.

O consumidor, por sua vez, não é obrigado a informar o CPF para concluir uma compra. Também pode solicitar acesso, correção ou exclusão dos dados e questionar o compartilhamento com terceiros.

Para evitar riscos, especialistas recomendam atenção às políticas de privacidade, cuidado com cadastros em canais não oficiais e acompanhamento do uso das informações. Em um cenário cada vez mais digital, decidir informar ou não o CPF passou a ser uma escolha estratégica para equilibrar benefícios e proteção de dados.

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