Advogada explica: com 5 anos morando no imóvel, é possível garantir a propriedade em seu nome por usucapião

Morar por cinco anos em um imóvel pode, sim, abrir caminho para pedir a propriedade por usucapião. Mas a resposta exige cuidado: o prazo, sozinho, não garante o registro em nome do morador. A possibilidade existe apenas em modalidades específicas previstas na legislação, com exigências bem definidas.

Na prática, o ponto central é provar que a posse foi contínua, sem oposição e exercida como se o imóvel fosse, de fato, utilizado pelo ocupante de forma estável e legítima. Dependendo do caso, também entram na análise fatores como metragem, finalidade residencial e até a existência de documentos ligados à ocupação.

Quando os 5 anos podem valer

Uma das hipóteses mais conhecidas é a usucapião especial urbana. Nessa modalidade, a lei admite o pedido para imóvel urbano de até 250 metros quadrados, usado para moradia própria ou da família, desde que a posse tenha sido mantida por cinco anos ininterruptos, sem contestação, e que o morador não seja dono de outro imóvel.

Esse é o ponto que faz o título dialogar com a realidade jurídica: em determinadas situações, cinco anos morando no imóvel podem, sim, ser suficientes para buscar a propriedade. Ainda assim, o prazo só produz efeito quando todos os requisitos legais aparecem juntos.

Documento pode mudar o cenário

Outra situação envolve a chamada usucapião ordinária com prazo reduzido. Nela, a existência de justo título e boa-fé pode influenciar a contagem do prazo, que chega a cinco anos em casos específicos previstos em lei.

Isso significa que contratos, recibos ou promessas de compra e venda podem ajudar, mas não resolvem tudo sozinhos. Cada situação precisa ser analisada com cuidado, porque nem toda permanência prolongada no imóvel se transforma automaticamente em direito à propriedade.

Por isso, antes de acreditar que o tempo basta, o mais seguro é entender em qual modalidade o caso se encaixa. A usucapião pode ser pedida pela via judicial ou extrajudicial, mas sempre depende de prova consistente e análise técnica.