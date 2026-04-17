Segundo médicos, tomar café da manhã após as 9h aumenta o cortisol e o estresse ao longo do dia

Pequenas decisões logo ao acordar podem definir seu humor, energia e até seu metabolismo ao longo de todo o dia — e muita gente ainda ignora esse impacto

Daniella Bruno -
Tomar café da manhã cedo ajuda a regular hormônios e evitar picos de estresse
(Imagem: Ilustração/Freepik)

A rotina acelerada tem levado muitas pessoas a negligenciar hábitos básicos de saúde, principalmente nas primeiras horas do dia.

Entre compromissos, pressa e falta de planejamento, o café da manhã acaba sendo adiado — ou até ignorado — sem que se perceba o impacto disso no organismo.

No entanto, a ciência vem mostrando que o horário da primeira refeição vai muito além de uma simples escolha alimentar.

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Segundo especialistas ,tomar café da manhã cedo está diretamente ligado ao equilíbrio hormonal, ao controle do estresse e ao bom funcionamento do metabolismo.

O relógio biológico e o papel do cortisol

O corpo humano segue um ritmo interno conhecido como ciclo circadiano, responsável por organizar funções como sono, energia e produção hormonal. Nesse sistema, o cortisol desempenha um papel essencial logo ao despertar.

Naturalmente, o organismo libera um pico de cortisol entre 6h e 8h. Esse hormônio, apesar de associado ao estresse, também é fundamental para gerar energia e preparar o corpo para o dia.

Ou seja, ele funciona como um “alerta natural” para colocar o organismo em movimento.

No entanto, quando a primeira refeição é adiada, o corpo interpreta a falta de alimento como um sinal de escassez. Como consequência, ele eleva ainda mais o cortisol para manter os níveis de glicose no sangue.

Além disso, esse aumento prolongado gera efeitos negativos. A pessoa passa a sentir irritabilidade, ansiedade e cansaço mental ainda nas primeiras horas do dia. Em vez de energia equilibrada, o organismo entra em um estado de alerta constante.

Metabolismo desregulado e impactos no peso

Além do estresse, o atraso no café da manhã afeta diretamente o metabolismo. Com níveis elevados de cortisol ao longo do tempo, o corpo reduz a eficiência da insulina, hormônio responsável por controlar o açúcar no sangue.

Como resultado, aumenta o risco de resistência à insulina, acúmulo de gordura — principalmente abdominal — e até o desenvolvimento de doenças metabólicas, como o diabetes.

Ao mesmo tempo, o jejum prolongado intensifica a produção de grelina, o hormônio da fome. Dessa forma, a pessoa chega ao almoço com mais apetite e tende a fazer escolhas menos saudáveis, consumindo mais calorias do que o necessário.

Além disso, o impacto não para por aí. O excesso de cortisol pela manhã pode interferir na produção de melatonina à noite, prejudicando o sono. Consequentemente, cria-se um ciclo negativo: dorme mal, acorda cansado e desregula ainda mais o organismo.

Dicas práticas para equilibrar a rotina

Para evitar esses efeitos, pequenas mudanças já fazem diferença. Em primeiro lugar, é importante tentar se alimentar dentro da primeira hora após acordar.

Esse simples ajuste ajuda o corpo a entender que há energia disponível, reduzindo o estresse hormonal.

Além disso, priorizar alimentos ricos em proteínas e fibras — como ovos, iogurte natural e aveia — garante maior saciedade e estabilidade nos níveis de glicose.

Caso a manhã seja muito corrida, uma alternativa é começar com hidratação. Beber água ao acordar já ativa o metabolismo. No entanto, é essencial não adiar por muito tempo a ingestão de nutrientes.

Começar o dia no horário certo transforma o corpo inteiro

Portanto, o horário do café da manhã não deve ser visto como detalhe, mas como um fator determinante para o equilíbrio do organismo.

Ao alinhar a alimentação com o ritmo biológico, o corpo responde com mais energia, menos estresse e melhor funcionamento metabólico.

Assim, ajustar esse hábito simples pode gerar efeitos profundos — desde mais disposição ao longo do dia até melhora no sono e na saúde a longo prazo.

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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