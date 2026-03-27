8 sobrenomes que podem revelar que seus ancestrais eram de origem romana, Arquivo Nacional

Pequenas pistas podem revelar conexões antigas que passam despercebidas por muitas pessoas

Magno Oliver - 27 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Os sobrenomes são elementos fundamentais para a identificação de origens familiares e trajetórias históricas.

Segundo estudos do Arquivo Nacional Torre do Tombo e registros europeus preservados ao longo dos séculos, muitos nomes de família atuais têm raízes diretas na cultura latina e em territórios que integraram o antigo Império Romano.

Ao longo da Antiguidade e da Idade Média, sobrenomes passaram a refletir profissões, organizações geográficas e até traços físicos. De acordo com análises históricas da Enciclopédia Britânica, essa prática ajudava a identificar indivíduos em sociedades em expansão, criando registros que persistem até hoje.

8 sobrenomes que podem revelar que seus ancestrais eram de origem romana

1. Romero

Associado a peregrinos religiosos na Europa medieval, o nome remete a pessoas que viajavam por territórios cristãos influenciados pela herança romana. Sua origem indica mobilidade e ligação com práticas religiosas antigas.

2. Rossi

Derivado de termos latinos ligados à coloração avermelhada, era utilizado para identificar pessoas com características físicas marcantes, como cabelos ruivos. Esse tipo de denominação era comum em regiões sob influência romana.

3. Costa

Relaciona-se a formações geográficas, especialmente áreas próximas a encostas e regiões montanhosas. O uso desse sobrenome indica a forte influência da geografia na construção da identidade familiar em territórios mediterrâneos.

4. Fontana

Refere-se a locais com presença de fontes de água, elemento essencial nas cidades antigas. A associação com estruturas urbanas reforça a ligação com a organização arquitetônica herdada dos romanos.

5. Espósito

Tem origem em práticas sociais antigas, sendo atribuído a indivíduos sem reconhecimento parental formal. O nome carrega um forte contexto histórico e revela aspectos sociais relevantes de épocas passadas.

6. Bianchi

Relacionado à cor branca, o sobrenome surge como forma de identificar características visuais. Esse padrão de nomeação era amplamente utilizado em regiões europeias com forte herança latina.

7. Marco

Com origem no latim Marcus, está associado ao deus Marte, figura central na mitologia romana. O nome simboliza força e proteção, sendo bastante difundido ao longo da história europeia.

8. Acosta

Apresenta múltiplas interpretações históricas, podendo estar ligado a referências geográficas ou figuras de autoridade. Sua origem ainda gera debates entre especialistas, reforçando o caráter complexo dos estudos genealógicos.

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