Arqueólogos descobrem antigo acampamento militar romano escondido a 2.134 metros de altitude

Achado nos Alpes suíços revela estratégia militar romana em altitude extrema e ajuda a mapear o avanço militar do império há 2 mil anos

Gustavo de Souza - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um acampamento militar romano, até então desconhecido, foi identificado a mais de 2 mil metros de altitude nos Alpes suíços, revelando novas pistas sobre a presença do Império Romano em regiões montanhosas. Preservado por cerca de dois mil anos, o sítio reforça a capacidade estratégica das tropas em ambientes extremos.

A descoberta ocorreu no cantão de Graubünden, no leste da Suíça, durante pesquisas da Universidade de Basileia em parceria com o serviço arqueológico local. Segundo comunicado oficial, o local possui ampla visibilidade de vales e rotas alpinas estratégicas.

Estrutura e achados

Os arqueólogos identificaram três fossos e uma muralha com taludes, estruturas típicas de fortificação romana. Entre os achados estão projéteis de funda com selo da 3ª Legião, além de pregos de sandálias militares.

Os materiais conectam o acampamento a um campo de batalha já conhecido na região de Crap Ses, indicando que ambos pertencem ao mesmo contexto histórico.

Tecnologia e avanço romano

A identificação só foi possível com uso de LiDAR, tecnologia que detecta variações no relevo e revelou o contorno da fortificação.

Segundo os pesquisadores, o achado ajuda a mapear o avanço romano nos Alpes durante o período do imperador Augusto. As evidências apontam para rotas estratégicas que ligavam áreas como Bergell e o vale do Reno alpino.

O cantão de Graubünden classificou a descoberta como “sensacional”, destacando seu valor para a compreensão da presença romana na região.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!