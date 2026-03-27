Dica dos restaurantes para descascar alho em poucos segundos e sem deixar cheiro nas mãos

Método simples com utensílio comum de cozinha tem chamado atenção de quem busca mais praticidade no preparo das refeições

Layne Brito - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagra,/@eubetoalmeida)

Poucas tarefas da cozinha parecem tão pequenas e, ao mesmo tempo, tão incômodas quanto descascar alho. Além do trabalho para soltar a casca, ainda tem o cheiro forte que costuma ficar nas mãos e acompanhar a rotina por horas.

Justamente por isso, qualquer truque que prometa facilitar esse processo costuma chamar atenção quase imediatamente ainda mais quando envolve algo simples, rápido e sem complicação.

Foi o que aconteceu com uma dica que voltou a circular nas redes ao mostrar uma forma prática de descascar vários dentes de alho em poucos segundos.

O método, associado à agilidade de cozinhas profissionais, dispensa esforço individual com cada dente e ainda evita o contato prolongado com o alimento, algo que muita gente considera uma vantagem importante no dia a dia.

A técnica exige apenas uma cabeça de alho e um recipiente de vidro com tampa, como um pote de conserva ou uma vasilha resistente.

Em vez de retirar a casca manualmente, a orientação é separar os dentes da cabeça, colocá-los no recipiente, tampar bem e sacudir com força por alguns segundos.

Como funciona o truque

O passo a passo é simples:

separe todos os dentes de alho da cabeça; coloque os dentes ainda com casca dentro de um recipiente de vidro com tampa; feche bem o pote; sacuda vigorosamente por cerca de 10 a 20 segundos; abra o recipiente e retire as cascas já soltas; separe os dentes limpos e prontos para o uso.

O efeito acontece por causa do atrito dos dentes de alho entre si e contra as paredes rígidas do vidro.

Com o impacto, a casca seca se desprende naturalmente, sem necessidade de usar faca ou ficar puxando pedaço por pedaço.

A dica tende a funcionar melhor quando o alho está bem seco, já que cascas mais úmidas costumam aderir mais. Ainda assim, a praticidade do método ajuda a explicar por que tanta gente passou a olhar com outros olhos para um dos ingredientes mais usados da cozinha brasileira.

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