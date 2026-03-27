Dica dos restaurantes para descascar alho em poucos segundos e sem deixar cheiro nas mãos
Método simples com utensílio comum de cozinha tem chamado atenção de quem busca mais praticidade no preparo das refeições
Poucas tarefas da cozinha parecem tão pequenas e, ao mesmo tempo, tão incômodas quanto descascar alho. Além do trabalho para soltar a casca, ainda tem o cheiro forte que costuma ficar nas mãos e acompanhar a rotina por horas.
Justamente por isso, qualquer truque que prometa facilitar esse processo costuma chamar atenção quase imediatamente ainda mais quando envolve algo simples, rápido e sem complicação.
Foi o que aconteceu com uma dica que voltou a circular nas redes ao mostrar uma forma prática de descascar vários dentes de alho em poucos segundos.
O método, associado à agilidade de cozinhas profissionais, dispensa esforço individual com cada dente e ainda evita o contato prolongado com o alimento, algo que muita gente considera uma vantagem importante no dia a dia.
A técnica exige apenas uma cabeça de alho e um recipiente de vidro com tampa, como um pote de conserva ou uma vasilha resistente.
Em vez de retirar a casca manualmente, a orientação é separar os dentes da cabeça, colocá-los no recipiente, tampar bem e sacudir com força por alguns segundos.
Como funciona o truque
O passo a passo é simples:
- separe todos os dentes de alho da cabeça;
- coloque os dentes ainda com casca dentro de um recipiente de vidro com tampa;
- feche bem o pote;
- sacuda vigorosamente por cerca de 10 a 20 segundos;
- abra o recipiente e retire as cascas já soltas;
- separe os dentes limpos e prontos para o uso.
O efeito acontece por causa do atrito dos dentes de alho entre si e contra as paredes rígidas do vidro.
Com o impacto, a casca seca se desprende naturalmente, sem necessidade de usar faca ou ficar puxando pedaço por pedaço.
A dica tende a funcionar melhor quando o alho está bem seco, já que cascas mais úmidas costumam aderir mais. Ainda assim, a praticidade do método ajuda a explicar por que tanta gente passou a olhar com outros olhos para um dos ingredientes mais usados da cozinha brasileira.
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