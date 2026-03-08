Truque simples para descascar alho em segundos e ganhar tempo na cozinha durante o preparo das refeições
Truque pouco conhecido pode facilitar uma das tarefas mais comuns da cozinha e surpreender quem busca mais praticidade no preparo das refeições
Quem cozinha com frequência sabe: o alho transforma o sabor, mas descascar dente por dente pode virar uma tarefa chata, demorada e, às vezes, até dolorida para quem tem sensibilidade nas mãos.
A boa notícia é que existe um truque simples, rápido e acessível que pode encurtar esse processo e agilizar o preparo das refeições, principalmente quando o tempo é curto.
A técnica envolve o micro-ondas e funciona porque o calor aquece levemente a umidade natural do alho, ajudando a soltar a casca.
O resultado costuma ser um descasque mais fácil, com menos esforço e menos “grude” nos dedos.
Como descascar alho no micro-ondas em segundos
1. Separe os dentes de alho
Se for usar uma cabeça inteira, separe a quantidade necessária. Para agilizar mais, pressione a cabeça levemente para soltar os dentes.
2. Corte a pontinha dura
Com uma faca, retire uma fatia fina da base do dente (a parte mais rígida). Isso ajuda a casca a “abrir” com mais facilidade depois.
3. Leve ao micro-ondas por poucos segundos
Coloque os dentes em um prato próprio para micro-ondas.
Tempo sugerido:
- 1 a 3 dentes: 8 a 10 segundos
- 4 a 8 dentes: 12 a 15 segundos
- Quantidade maior: faça em duas etapas curtas para não passar do ponto
Espere esfriar um pouco e descasque
A casca tende a soltar com facilidade. Em muitos casos, basta apertar levemente o dente para ela sair quase inteira.
Atenções importantes para dar certo
- Não exagere no tempo: se passar, o alho pode cozinhar, amolecer e até alterar o sabor.
- Cuidado ao tirar do micro-ondas: o dente pode estar quente por dentro.
- Use prato adequado: evite recipientes que não sejam próprios para aquecimento.
- Se o alho estiver muito ressecado, pode precisar de 2 ou 3 segundos a mais, mas sempre aos poucos.
Extra para ganhar ainda mais tempo
Depois de descascar, você pode:
- Picar e guardar na geladeira em pote bem fechado por até alguns dias
- Amassar e congelar em porções pequenas (como “pastilhas”) para usar quando precisar
- Misturar com azeite e congelar em formas de gelo para ter tempero pronto
Com um ajuste de segundos no micro-ondas, o alho deixa de ser o “vilão” do preparo e vira um atalho prático para o dia a dia, sem bagunça e com mais agilidade na cozinha.
