Truque simples para descascar alho em segundos e ganhar tempo na cozinha durante o preparo das refeições

Layne Brito - 08 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem cozinha com frequência sabe: o alho transforma o sabor, mas descascar dente por dente pode virar uma tarefa chata, demorada e, às vezes, até dolorida para quem tem sensibilidade nas mãos.

A boa notícia é que existe um truque simples, rápido e acessível que pode encurtar esse processo e agilizar o preparo das refeições, principalmente quando o tempo é curto.

A técnica envolve o micro-ondas e funciona porque o calor aquece levemente a umidade natural do alho, ajudando a soltar a casca.

O resultado costuma ser um descasque mais fácil, com menos esforço e menos “grude” nos dedos.

Como descascar alho no micro-ondas em segundos

1. Separe os dentes de alho

Se for usar uma cabeça inteira, separe a quantidade necessária. Para agilizar mais, pressione a cabeça levemente para soltar os dentes.

2. Corte a pontinha dura

Com uma faca, retire uma fatia fina da base do dente (a parte mais rígida). Isso ajuda a casca a “abrir” com mais facilidade depois.

3. Leve ao micro-ondas por poucos segundos

Coloque os dentes em um prato próprio para micro-ondas.

Tempo sugerido:

1 a 3 dentes: 8 a 10 segundos

4 a 8 dentes: 12 a 15 segundos

Quantidade maior: faça em duas etapas curtas para não passar do ponto

Espere esfriar um pouco e descasque

A casca tende a soltar com facilidade. Em muitos casos, basta apertar levemente o dente para ela sair quase inteira.

Atenções importantes para dar certo

Não exagere no tempo: se passar, o alho pode cozinhar, amolecer e até alterar o sabor.

Cuidado ao tirar do micro-ondas: o dente pode estar quente por dentro.

Use prato adequado: evite recipientes que não sejam próprios para aquecimento.

Se o alho estiver muito ressecado, pode precisar de 2 ou 3 segundos a mais, mas sempre aos poucos.

Extra para ganhar ainda mais tempo

Depois de descascar, você pode:

Picar e guardar na geladeira em pote bem fechado por até alguns dias

Amassar e congelar em porções pequenas (como “pastilhas”) para usar quando precisar

Misturar com azeite e congelar em formas de gelo para ter tempero pronto

Com um ajuste de segundos no micro-ondas, o alho deixa de ser o “vilão” do preparo e vira um atalho prático para o dia a dia, sem bagunça e com mais agilidade na cozinha.

