13º antecipado em 2026: além de aposentados, veja quem também tem direito ao benefício
Antecipação do 13º do INSS em 2026 beneficia milhões e inclui mais grupos além dos aposentados
A antecipação do 13º salário do INSS consolidou-se como uma estratégia central do Governo Federal em 2026, atingindo seu sétimo ano consecutivo de aplicação.
Diferente do que muitos segurados ainda acreditam, o benefício não é uma exclusividade dos aposentados, alcançando uma base muito mais ampla de beneficiários da Previdência Social.
Neste ano, a medida contempla cerca de 35,2 milhões de brasileiros, com o objetivo duplo de oferecer um alívio financeiro imediato às famílias e injetar fôlego na economia nacional logo no primeiro semestre. A previsão é que o pagamento movimente aproximadamente R$ 78,2 bilhões entre os meses de abril e junho.
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Além dos aposentados, têm direito ao abono anual todos aqueles que receberam, ao longo de 2026, benefícios como pensão por morte, auxílio-acidente e auxílio-reclusão.
O grupo também inclui as beneficiárias do salário-maternidade e os trabalhadores que precisaram do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.
É importante ressaltar que, para casos como o auxílio-doença e o salário-maternidade, o valor do 13º é calculado de forma proporcional ao tempo em que o segurado utilizou o benefício.
O cronograma oficial de pagamentos foi dividido em duas parcelas, começando a ser depositado na folha de abril. Para quem recebe até um salário mínimo — fixado em R$ 1.612,00 para este ano —, a primeira metade do valor cai na conta entre os dias 24 de abril e 8 de maio.
A segunda parcela, que já conta com os descontos do Imposto de Renda para quem é tributado, está prevista para o período entre 25 de maio e 8 de junho.
Já para os segurados que recebem valores acima do piso previdenciário, as datas são ligeiramente diferentes, com os depósitos da primeira parcela ocorrendo entre os dias 4 e 8 de maio, seguidos pela segunda parte entre 1º e 8 de junho.
Em todos os casos, a ordem de pagamento segue rigorosamente o número final do cartão do benefício, ignorando o dígito verificador.
Como o processo de antecipação é automático e realizado diretamente pelo sistema do INSS, não há necessidade de qualquer solicitação por parte do cidadão.
O dinheiro cai na mesma conta onde o segurado já recebe mensalmente, simplificando o acesso ao recurso sem burocracias adicionais.
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