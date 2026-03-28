‘Saio do governo pela porta da frente e me orgulho em dizer que devolvi Goiás aos goianos’, diz Caiado

Em Anápolis, durante a última agenda no cargo, governador fez balanço da gestão e confirmou a transmissão do cargo na próxima terça-feira (31)

Davi Galvão Davi Galvão -
‘Saio do governo pela porta da frente e me orgulho em dizer que devolvi Goiás aos goianos’, diz Caiado
Caiado durante a última agenda oficial em Anápolis. (Foto: Davi Galvão/Portal 6)

O governador Ronaldo Caiado (PSD) afirmou neste sábado (28), em Anápolis, que encerra o mandato com sensação de dever cumprido.

Durante a última agenda oficial na cidade, declarou que deixa o governo “pela porta da frente” e destacou o que considera como principal legado da gestão.

“Eu posso hoje dizer com muita tranquilidade que o meu compromisso maior eu cumpri, que foi devolver Goiás aos goianos”, afirmou.

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Segundo o governador, a Administração Estadual avançou em áreas como saúde, educação, segurança pública, programas sociais e infraestrutura.

Também citou iniciativas como casas a custo zero e obras em rodovias e pontes, que ampliaram o acesso a serviços e contribuíram para a melhoria da qualidade de vida.

Caiado afirmou ainda que o estado passou a ser referência nacional e que há um sentimento de orgulho entre moradores. “Hoje é orgulho o cidadão poder bater no pé e dizer: eu moro no estado de Goiás”, disse.

O governador também mencionou o índice de aprovação da gestão, que, segundo ele, chega a 88%. Para Caiado, o reconhecimento ao final do mandato representa o principal indicador de avaliação positiva.

A transmissão do cargo está marcada para terça-feira (31), quando o governo será repassado ao vice-governador Daniel Vilela (MDB).

Durante a agenda em Anápolis, Caiado inaugurou a modernização da UTI Adulto e a ampliação do Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Com investimento de R$ 3,18 milhões, a unidade passou a contar com 20 leitos de UTI requalificados e um novo aparelho de tomografia computadorizada de 160 canais, ampliando a capacidade de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A solenidade contou com a presença do prefeito Márcio Corrêa (PL) e da presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Andreia Rezende (Avante), além de auxiliares da área da saúde e lideranças locais.

 

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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