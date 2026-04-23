Churrasco na panela de pressão: é muito fácil de fazer e fica bastante suculento

Receita simples dispensa água e temperos e garante carne macia que desmancha

Gabriel Yuri Souto - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

Fazer churrasco sem churrasqueira pode parecer impossível para muita gente. No entanto, uma técnica simples vem ganhando espaço por entregar resultado surpreendente: o churrasco na panela de pressão.

A dica foi compartilhada por Lu Guedes, do canal no YouTube (@luguedes758), que mostrou como preparar uma carne extremamente macia usando poucos ingredientes e praticamente nenhum esforço.

Receita não leva água nem óleo

O método chama atenção justamente pela simplicidade.

Segundo Lu Guedes, não é necessário adicionar água, óleo ou temperos durante o preparo. Isso porque a própria gordura da carne e da linguiça libera líquido suficiente para cozinhar tudo dentro da panela.

Além disso, o sabor se intensifica naturalmente, já que os ingredientes cozinham no próprio caldo.

Como montar o churrasco na panela

O preparo começa com a montagem das camadas dentro da panela de pressão.

Primeiro, forre o fundo com a carne bovina, como costela. Em seguida, adicione uma camada de linguiça toscana.

Depois disso, repita o processo, intercalando carne e linguiça até preencher a panela.

Embora seja possível adicionar sal, a criadora da receita destaca que isso não é necessário.

Tempo de preparo faz diferença

Após montar as camadas, basta fechar a panela e levar ao fogo.

Assim que pegar pressão, o ideal é reduzir o fogo e deixar cozinhar por cerca de 40 minutos.

Durante esse tempo, a carne cozinha lentamente e começa a desmanchar.

Finalização deixa carne dourada

Depois do cozimento, o próximo passo faz toda a diferença.

A dica é abrir a panela e deixar a carne dourar por alguns minutos. Dessa forma, o prato ganha uma aparência mais próxima do churrasco tradicional.

Além disso, essa etapa ajuda a intensificar o sabor e melhorar a textura.

Resultado surpreende pela maciez

O resultado final chama atenção: carne extremamente macia, suculenta e com sabor marcante.

Segundo Lu Guedes, a técnica é ideal para quem busca praticidade, mas não abre mão de um bom churrasco.

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