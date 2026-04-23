Últimos dias para moradores de Anápolis pagarem IPTU e ITU com desconto; veja como

Prazo também representa o limite para quem deseja parcelar o tributo

Davi Galvão - 23 de abril de 2026

Vista aérea de Anápolis (Foto: Reprodução)

O prazo para o pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU) com descontos atrativos termina na próxima quarta-feira (30).

Os moradores de Anápolis que quitarem o tributo em cota única garantem uma redução de 10% no valor total.

O benefício pode chegar a 15% para quem está em dia com o município e possui cadastro no programa Contribuinte Legal. A data também é o limite para quem prefere o parcelamento do IPTU.

O cronograma permite dividir o imposto em até oito vezes, com vencimentos mensais até novembro, desde que respeitadas as parcelas mínimas de R$ 161 para pessoas físicas e R$ 483 para empresas.

Originalmente previsto para o início do mês, o vencimento foi estendido pela Prefeitura de Anápolis, sendo mantidas todas as vantagens de bonificação mesmo com o novo calendário.

Para acessar as guias de pagamento, o contribuinte conta com três canais digitais, além do envio físico realizado pelos Correios.

São eles: o site da Prefeitura; o Zap (62) 98551-6888; e presencialmente na unidade do Rápido no Anashopping.

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