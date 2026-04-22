TCM recomenda suspensão parcial de concurso da Câmara de Goiânia

Caso envolve candidato aprovado em primeiro lugar e levanta suspeita de conflito de interesses

Pedro Ribeiro - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) recomendou a análise de uma possível suspensão do concurso público da Câmara Municipal de Goiânia para o cargo de administrador, após suspeitas de irregularidades envolvendo o candidato aprovado em primeiro lugar, Luã Lírio de Souza Cruz.

A recomendação foi feita pela Secretaria de Controle Externo do TCM e está sendo analisada pelo conselheiro relator, que decidirá se acata ou não a medida.

A principal suspeita é de possível conflito de interesses, já que o candidato teria vínculos com o Instituto Verbena, responsável pela organização do certame.

De acordo com as apurações, Luã Lírio é servidor da Universidade Federal de Goiás (UFG) e teria mantido atividades ligadas ao instituto mesmo após ser cedido a outro órgão, o que levanta dúvidas sobre eventual favorecimento no processo seletivo.

Registros apontam que ele participou de atividades vinculadas à instituição meses antes da prova e até dias próximos à aplicação do exame.

O caso é investigado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), que aponta indícios de possível vantagem indevida e não descarta a anulação do concurso caso irregularidades sejam confirmadas.

Além do candidato aprovado em primeiro lugar, há indícios de que outros participantes também possuam vínculos com a banca organizadora.

O concurso foi realizado em março deste ano, com oferta de 62 vagas e salários superiores a R$ 10 mil, reunindo cerca de 34 mil candidatos.

Em nota anterior, o Instituto Verbena informou que o candidato comunicou previamente um possível conflito de interesses e foi afastado de atividades relacionadas ao concurso, além de ter tido os acessos aos sistemas bloqueados.

Até o momento, o concurso segue válido nas demais áreas, mas pode sofrer alterações conforme o avanço das investigações e a decisão final do TCM.

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